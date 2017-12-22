Президент Армении Серж Саргсян в Цахкадзоре принял участие в открытии нового развлекательного центра гостиничного комплекса “Мульти Рест”.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Президента Армении, с открытием центра было создано около 60 новых рабочих мест со средней зарплатой в 150 тыс. драмов. Для реализации проекта усилиями основателя концерна Multi Group Гагика Царукяна было инвестировано более 10 млрд драмов.