Президент Серж Саргсян 19 декабря посетил Союз художников Армении, осмотрел юбилейную выставку, посвящённую 85-летию Союза, в которой живущие и творящие в Армении художники всех поколений представили около 300 произведений, выполненных в разных жанрах — живопись, графические работы, скульптура, а также экспонаты декоративного искусства.

Президент Республики затем в кинотеатре “Москва” присутствовал на премьере состоящего их семи новелл художественного фильма “Путь нашей мечты”. В основу фильма осуществившие экранизацию этих новелл семеро режиссёров положили каждый одну историю, которая представляет основанные на любви к Армении судьбы разных людей, прошедших 25-летний путь независимости Армении.