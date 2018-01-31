Когда погиб Экзюпери, земля без него опустела. Так пелось в известной и очень красивой песне “Нежность”, любимой так же, как и произведения этого всемирно известного французского писателя. Они живут, продолжают издаваться и остаются востребованными книгами не одного поколения. Ожидается и пополнение книжных полок армянских поклонников творчества Экзюпери.

Перевод романа Антуана де Сент-Экзюпери “Ночной полет” стал доступен на армянском языке. 20 января книга была презентована в Национальной детской библиотеке им.Хнко-Апера. Книгу выпустило издательство “Эдит Принт”, переводчик произведения — Шушаник Тамразян. Кстати, Шушаник уже перевела и другое произведение автора — “Планету людей”, которая пользуется большой популярностью среди наших читателей.

“Экзюпери из тех авторов, о котором мечтает каждый переводчик. Я действительно очень благодарна, что мне доверили перевод этой книги. Это образец высокой литературы. Экзюпери посылает очень серьезные, требовательные послания читателям, заставляет думать о “полете”. Для таких писателей, как Экзюпери, нет большей трагедии, чем неудавшийся “полет”. И он умеет сказать об этом без излишней патетики, с красивой простотой”, — отмечает переводчица книги. По словам Шушаник Тамразян, роман “Ночной полет” Антуаном де Сент-Экзюпери был написан в 1930 году. Впервые был издан в 1931 году издательством Галлимара, и в том же году удостоен литературной премии “Femina”.

— В основе всех произведений Экзюпери лежит личный опыт. И это произведение не исключение, так как и в этом случае все базируется на личном опыте. А простота произведений автора очень обманчива…

А председатель и основатель издательства “Эдит Принт” Мкртич Карапетян особо отметил великолепный перевод Шушаник Тамразян.

“Вещи Экзюпери нельзя перевести спустя рукава, и так же думала Шушаник. В итоге получился очень хороший перевод. Все мы прекрасно знакомы с “Маленьким принцем” Экзюпери и теперь знакомим с остальным его наследием, издавая его книги. Вскоре на армянском языке будут опубликованы его произведения “Военный летчик”, “Письмо заложнику”, “Цитадель”. Над их переводами также работает Шушаник Тамразян”, — сообщил Мкртич Карапетян.