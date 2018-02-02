Государство Февраль 02, 2018 | Автор : admin

Правительство Армении на заседании 1 февраля одобрило законопроект “О структуре и деятельности правительства”. Его представил министр юстиции Давид Арутюнян.

В соответствии с законопроектом, в состав правительства войдут: премьер-министр, первый вице-премьер-министр, 2 вице-премьера, министры. В состав правительства войдут 18 министерств. “В законе планируем в виде приложения представить основные сферы их деятельности”, — указал Д.Арутюнян.

В отличие от администрации правительства, предусмотрена администрация премьер-министра, которая будет служить обеспечению функций премьер-министра, вице-премьеров, проведению заседаний правительства и прочее. Как отметил глава минюста, законопроектом устанавливается, что заседания правительства отныне будут проходить за закрытыми дверями — подобная практика существует во всем мире. “В этом смысле правительство Армении является исключением, когда в заседаниях принимают участие множество людей, не являющихся членами правительства. При этом не бывает настоящих обсуждений, которые проходят или до, или после заседания правительства, что не является нормальным”, — сказал глава Минюста, добавив, что при необходимости уведомления общества по конкретному вопросу решением премьер-министра часть заседания кабмина проводится в открытом режиме.