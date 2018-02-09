Регион Февраль 09, 2018 | Автор : admin

ОДКБ формирует полицейское миротворческое подразделение и не исключает задействования воинского потенциала, заявил на брифинге в Москве заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

“Мы в постоянной готовности. Я думаю, что в 2018 году будут приняты соответствующие решения, вся подготовительная работа проведена. Осталось принять соответствующий нормативный документ, — сообщил он. — В последнее время акцент миссии ООН делается на участии полицейских контингентов”.

“Мы не исключаем, что наш потенциал может быть задействован в миссиях ООН, в том числе и в воинский контингент. Поэтому мы с учетом стандартов ООН, с учетом требований уже несколько лет готовим наших миротворцев”, — отметил он.