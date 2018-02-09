Государство Февраль 09, 2018 | Автор : admin

Речь идет о тех служителях Фемиды, расследованные которыми дела добрались до Европейского суда по правам человека. Как известно, в последнее время ЕСПЧ частенько выносит вердикт против Республики Армения. Граждане страны, пройдя все судебные инстанции в Армении и не добившись справедливости, обращаются в Европейский суд, и если последний принимает решение в пользу истца — штрафуется Республика Армения.

Суммы истцу или истцам выплачиваются из государственного бюджета — проще говоря, из кармана налогоплательщиков. Получается, что из-за недобросовестности или невнимательности отечественных стражей законности рассмотренные ими дела заново рассматриваются в Европе. Сколько десятков тысяч евро выплачивает ежегодно Армения гражданам из-за халатности судей — об этом статистика пока молчит.

Представитель РА в ЕСПЧ, экс-генпрокурор, ныне депутат НС РА Геворг Костанян на днях заявил следующее: “Пребывание какого-либо безответственного субъекта в должности в системе государственного управления чревато. И покуда мы не поднимем вопрос ответственности судей — желаемого качества правосудия нам не видать”, — сказал он, добавив, что в Армении постоянно организуются семинары, курсы переподготовки судей, но результатов пока нет. Посему есть необходимость повысить их ответственность.

Кстати, и в прессе, и в политических кругах давно бытует мнение, что санкции, применяемые ЕСПЧ в отношении Армении, должны выплачивать истцу сами же нерадивые судьи.