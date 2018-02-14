Прибывший в Армению с государственным визитом президент Республики Болгария Румен Радев утром 12 февраля посетил мемориальный комплекс “Цицернакаберд” в Ереване, где воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Румен Радев возложил венок к мемориалу и цветы к вечному огню, увековечивающему память невинных жертв Геноцида армян. Он также посадил ель в Аллее памяти мемориального комплекса, побывал в Музее-институте Геноцида армян.

Президента Болгарии Румена Радева сопровождали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, мэр Еревана Тарон Маргарян и др.