Президент Серж Саргсян направил послание участникам VII съезда Союза ополченцев Арцаха, в котором говорится:

“Уважаемые участники и гости съезда,

Дорогие делегаты,

Мои дорогие боевые друзья!

Сердечно поздравляю вас и желаю успеха работе VII съезда Союза ополченцев Арцаха. Шлю свои приветствия и добрые пожелания также всем нашим соратникам, их родным и близким. Говорю “нашим”, потому что не отделяю себя от вас.

Арцах вступил в навязанную ему войну, превратившись в обширную военную сцену, и вышел из нее как самостоятельная и состоявшаяся республика, которая вышвырнула проникшего в ее очаг врага.

Я рад, что вы продолжаете хранить, как зеницу ока, закаленное на поле боя братство, самоорганизуясь и поддерживая друг друга. Арцах превратился в Армянскую крепость нашей новейшей истории, стал символом самолюбия, выдержки и победы армянского народа.

Ровно 30 лет назад житель Арцаха восстал, расправив свою спину, он потребовал свободы, отринув навязанные ему оковы чужестранного ига.

Сегодня, обращаясь к нашим братьям и сестрам, победившим в героической освободительной борьбе Арцаха, я должен подчеркнуть: житель Арцаха защищал свой дом, именно благодаря этому он вышел победителем с поля боя. В своей справедливой борьбе житель Арцаха не остался одиноким: ему помогли армянские сыны со всех сторон Армянского мира, поддержав дело народа Арцаха. В этот судьбоносный период каждый армянин с замиранием сердца ждал воодушевляющих известий из Арцаха, веря, что наша борьба справедлива, позиции — прочны.

Слава нашим павшим героям, которые ценой своей жизни создали для нас возможность жить достойно! Мы каждую секунду должны держать в центре своего внимания живущих радом с нами героев, которые были непреклонны на поле брани и с той же непреклонностью сегодня куют мирное и благодатное будущее Арцаха.

Вновь сердечно приветствую участников и гостей съезда! Желаю Союзу результативной деятельности во благо Арцаха и всего армянства.

Слава ополченцам Арцаха!

Слава вашей храбрости и вашему подвигу!”