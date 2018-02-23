Для достижения реального прогресса в процессе урегулирования азербайджано-арцахского конфликта необходимо восстановление полноформатных переговоров с участием Республики Арцах на всех его этапах, заявил журналистам глава МИД Республики Арцах Масис Маилян. По его словам, полноценное участие Арцаха в переговорах повысит эффективность мирного процесса. Власти Арцаха продолжают выступать за полноправное участие в процессе и готовы де-юре взять на себя свою долю ответственности за поддержание региональной стабильности и судьбу региона в целом, отметил он.

Министр подчеркнул, что полноценными переговорами являются переговоры трех сторон – Арцаха, Азербайджана и Армении, подписавших соглашение о прекращении огня в мае 1994г.

Именно этот формат закреплен в итоговом документе Будапештского саммита СБСЕ/ОБСЕ, сказал он в ответ на просьбу прокомментировать высказывание спецпредставителя Действующего Председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Гюнтера Бехлера об отсутствии реальной архитектуры переговорного процесса и разработке в 2014г. председательством Швейцарии в ОБСЕ неофициального документа о структурированном переговорном процессе, со всеми элементами и деталями полноценных переговоров.

Масис Маилян также отметил, что отсутствие полноформатных переговоров является производной от отсутствия политической воли у руководства Азербайджана к достижению окончательного урегулирования конфликта. Министр напомнил, что полноформатные переговоры в свое время были сорваны в результате аналогичных манипуляций азербайджанской стороны, которая в разгар работ над Большим политическим соглашением стала настаивать на разработке принципов урегулирования как основы для продолжения переговоров. “Сейчас Азербайджан предлагает отказаться от инициированного им самим обсуждения принципов урегулирования конфликта и приступить к неким структурированным переговорам. Подобная непоследовательность азербайджанских властей не вызывает сомнений в том, что данная инициатива, как и предыдущие, является всего лишь уловкой, обусловленной нежеланием признавать реализованное народом Арцаха право на самоопределение в качестве основы для достижения окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта”, — сказал Маилян.

Говоря о процессе мирного урегулирования конфликта, министр отметил, что в прошлом году он был, главным образом, сконцентрирован на преодолении негативных последствий, возникших в результате возобновления Азербайджаном в апреле 2016г. боевых действий против Арцаха. В этой связи усилия сопредседателей МГ ОБСЕ были направлены на реализацию договоренностей, достигнутых на встречах в Вене и Санкт-Петербурге, и создание условий для продвижения переговорного процесса. В этом контексте Масис Маилян подчеркнул необходимость расширения офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и внедрения механизмов расследования нарушений режима прекращения огня для создания конструктивной атмосферы в процессе урегулирования. Однако эти шаги не должны носить формальный или же декларативный характер, а должны вносить реальный вклад в стабилизацию ситуации на линии соприкосновения, отметил он.

“Одного лишь увеличения штата сотрудников офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышение его мониторинговых возможностей недостаточно для обеспечения стабильности и предсказуемости на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Необходимо претворить в жизнь и другие инициативы по укреплению режима прекращения огня, в частности, согласованное еще в 2011 году предложение по механизмам расследования инцидентов. В этом контексте важное значение имеет также практическое применение соглашения от 6 февраля 1995 года, достигнутого под эгидой ОБСЕ Азербайджаном, Арцахом и Арменией. Соглашение содержит целый комплекс значимых в военном отношении мер стабилизации кризисных ситуаций, подчеркнул глава МИД Арцаха.