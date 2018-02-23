Толерантность международных посредников разжигает милитаристскую паранойю Баку. Отсутствие адекватной реакции международного сообщества на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, официально озвучившего территориальные претензии к Армении, породило в Баку очередную волну эйфории по поводу вседозволенности и безнаказанности в проведении антиармянской политики. Мало того, что азербайджанские “ученые” начали кропать “историю древнего Азербайджана”, стремясь обосновать претензии своего президента на Ереван и Сюник (Зангезур). Так Совет государственной поддержки НПО при президенте АР объявляет одной из основных тем грантового конкурса “изучение и пропаганду истории утраченных в начале ХХ века азербайджанских земель — Гейче, Зангезура, Иревана”. Не мог остаться в стороне от этой вакханалии и министр обороны АР Закир Гасанов, который, приняв, по обыкновению, слова своего предводителя как руководство к действию, разразился новыми угрозами в адрес Арцаха и Армении. Причем не где-нибудь, а на встрече со специальным посланником Евросоюза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром.

Самое странное — молчание стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, предложения которых по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта основаны на формировании в обществах конфликтующих сторон по меньшей мере взаимоуважительного отношения. Уж простите, но политкорректно размытые формулировки представителей МИД России и Франции типа “упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности” и призывы “воздерживаться от каждого заявления и действий, которые могут усугубить напряженность”, трудно назвать адекватной реакцией. Тем более, что даже эти высказывания были сделаны в ответ на настоятельные просьбы журналистов прокомментировать воинственные заявления Алиева, руководителя гособразования, давно и тесно взаимодействующего с известными организациями и группировками террористического толка. В принципе, Азербайджан и сам ведет террористическую политику в отношении Арцаха и Армении. Террористический почерк ярко проявился в ходе агрессии Азербайджана против Арцаха в апреле 2016г., когда азербайджанские вояки в духе террористов “Исламского государства” расправлялись с беззащитными пожилыми людьми, детьми, а потом и с оказавшимися в их руках армянскими военнослужащими.

Однако и эти кровавые преступления не удостоились, по крайней мере, пока, должной оценки международного сообщества. Как, впрочем, и варварские погромы и акты геноцида в отношении армянского населения на всей территории тогда еще Азербайджанской ССР в 1988-1990гг.

Начало этим зверствам было положено ровно 30 лет назад в Сумгаите, резней армян в котором азербайджанские власти ответили на обращение внеочередной сессии Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области к Верховным Советам Аз. ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Арм. ССР и ходатайство перед Верховным Советом Союза ССР о положительном решении этого вопроса. Это было не объявление войны, а начало организованных азербайджанскими властями при поддержке центрального руководства СССР широкомасштабных военно-террористических действий в отношении проживавшего в Аз. ССР мирного, беззащитного армянского населения. Захват азербайджанскими головорезами при военно-политическом содействии властей Союза ССР Шаумяна, Геташена и других территорий Арцаха также сопровождался зверскими расправами с гражданским населением. Ждать помощи от дислоцированных в Арцахе советских войск не приходилось. Организовывать самооборону арцахцам приходилось, преодолевая агрессию азербайджанцев, поддерживаемых Советской армией. Точку в той войне поставили формировавшиеся в боях вооруженные силы Арцаха и Армении.

Надо сказать, что в те годы США и Европа настоятельно требовали от руководства СССР положить конец этим бесчинствам. Однако после завершения демонтажа СССР о кровавых злодеяниях Азербайджана того периода международное сообщество предпочло “забыть”. Этой прикрываемой политкорректностью и толерантностью “забывчивостью”, которая больше смахивает на попустительство, и пользуется сегодня Баку. По большому счету, навязанная нам 30 лет назад Азербайджаном война продолжается, о чем свидетельствуют как милитаристкая политика азербайджанского руководства, так и сохраняющаяся напряженность на границах Арцаха и Армении с Азербайджаном. От новой широкомасштабной агрессии Баку сдерживают два фактора — существование вооруженных сил Армении и Арцаха, боеготовность и боеспособность которых высоко оцениваются военными экспертами разных стран, и отсутствие на сегодняшний день безоговорочной поддержки азербайджанского реваншизма странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ (или хотя бы одной из них). Однако паритетно-политкорректная позиция посредников лишь разжигает милитаристские аппетиты Азербайджана.