Диана Адамян -участник конкурса скрипачей им. Иегуди Менухина.

Один из ведущих музыкальных коллективов страны — Национальный филармонический оркестр Армении, осознавая важность продвижения молодых армянских талантов, последовательно представляет их публике. Оркестр, руководимый маэстро Эдуардом Топчяном, очень часто дает совместные концерты с юными и молодыми музыкантами-исполнителями.

Они, несмотря на свой возраст, уже неоднократно достойно представляли нашу страну на международной арене. Благодаря их мастерству, Армения гордо стоит в одном ряду с имеющими богатые музыкальные традиции российской музыкальной сверхдержавой и крупными европейскими странами.

В числе талантов, находящихся в центре внимания Филармонического, в частности, трубач Даниел Мелконян, скрипачки Софья Варданян и Диана Адамян. Последняя, в качестве солистки, 16 февраля выступила на сцене концертного зала “Арам Хачатурян” с Национальным филармоническим оркестром Армении и исполнила очень красивый и технически сложный Концерт для скрипки Бруха. В концертную программу также вошли Симфоническая фантазия “Франческа да Римини” П.И.Чайковского и Вторая симфония Брамса. Отметим, что исполнение концерта Бруха перед ереванской публикой можно назвать своеобразной репетицией к серьезному мероприятию. Это произведение Диана Адамян также сыграет в третьем туре престижного Международного конкурса молодых скрипачей имени Иегуди Менухина. Наша талантливая скрипачка вошла в старшую возрастную группу участников конкурса, куда со всего мира был отобран лишь 21 молодой музыкант.

Международный конкурс молодых скрипачей имени Иегуди Менухина в этом году пройдет в Женеве (Швейцария), с 12 по 22 апреля. Отметим, что этот конкурс является одним из ведущих смотров для молодых скрипачей в мире. Он был основан в 1983 году лично Менухиным — гениальным скрипачом ХХ века, совместно с Робертом Мастерсом. Многие из лауреатов конкурса стали ведущими скрипачами современности. Среди них Тасмин Литтл, Николай Цнайдер, Илья Грингольц, Джулия Фишер, Дайсин Касимото и Лара Сент-Джон. Так что Диана Адамян стоит на пороге очень важного для ее карьеры и весьма ответственного события. И в этом смысле поддержка, которую ей оказали Филармонический оркестр, его художественный руководитель и дирижер Эдуард Топчян — “прогон” на сцене одного из сложных номеров ее конкурсного выступления — на наш взгляд, была очень своевременной и “тонизирующей”. Ереванское выступление, вне всякого сомнения, подарило ей много положительных эмоций: публика очень тепло и восторженно приняла ее игру. За ходом концерта поклонники следили и в режиме онлайн, а также оставили много откликов на официальной страничке Филармонического оркестра в фейсбуке. Так что к будущему выступлению на конкурсе им. Менухина Диана подойдет в хорошей “спортивной” и эмоциональной форме и, надеемся, в очередной раз поднимет “флаг” Армении на столь авторитетном смотре.

Диана Адамян — выпускница Ереванской средней специальной музыкальной школы им. П.И.Чайковского (класс Заслуженного педагога РА, профессора Петроса Айказяна). Сейчас она студентка первого курса Ереванской консерватории им. Комитаса, занимается у Народного артиста РА, профессора Эдуарда Тадевосяна. Диана — лауреат множества республиканских и международных конкурсов: Конкурса-фестиваля “Возрождение” (Первая премия, 2010г., Гюмри), Телевизионного конкурса “Щелкунчик” (Вторая премия, 2014г., Москва), Международного фестиваля-конкурса имени Грачья Богданяна (Первая премия, 2014г., Ереван), IX Международного конкурса имени Чайковского (Вторая премия, 2015г., Новосибирск). В Армении она является участником программы “Новые имена”. В 2014-2015 годах два раза принимала участие в летних мастер-классах Музыкального института города Оттава (Канада), руководимых всемирно известным альтистом, скрипачом и дирижером Пинхасом Цукерманом (по его приглашению). В 2015 году, по случаю 100-летия Геноцида, Диана вышла на сцену лондонского концертного зала Cadogan вместе с маэстро Пинхасом Цукерманом и Королевским филармоническим оркестром. В рамках Международного фестиваля “Ереванские перспективы” в июне прошлого года скрипачка исполнила Концерт для скрипки Арама Хачатуряна в сопровождении Большого симфонического оркестра России под управлением Владимира Федосеева. При поддержке фонда “ЕразАрт”, в 2016-2017гг. она каждый месяц участвовала в мастер-классах Леонидаса Кавакоса. Диана получила стипендию Международной музыкальной академии Лихтенштейна и два раза в год активно участвовала в музыкальных неделях и мероприятиях академии. В 2016 году Диана Адамян три раза приняла участие в обучающих неделях известного профессора Анны Чумаченко.