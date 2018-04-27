Государство Апрель 27, 2018 | Автор : admin

Законодательные регуляции Армении гарантируют, чтобы в стране в любых обстоятельствах действовало правительство, а также действовало лицо, наделенное всеми полномочиями премьер-министра страны. Об этом в беседе с Арменпресс сказал и.о.министра юстиции Армении Давид Арутюнян.

“Если бы подобное не было предусмотрено законом, это было бы непростительной ошибкой. Это поставило бы под вопрос нормальное функционирование страны, обороноспособность и безопасность. Законодательные регуляции Армении следующие: в случае отставки правительства все члены кабинета — вице-премьеры, в том числе, по ст. 158 Конституции Армении продолжают исполнять свои обязанности, вплоть до формирования нового правительства”, — пояснил он.

Согласно ст. 152 Конституции Армении, в отсутствие премьер-министра, один из вице-премьеров продолжает замещать его в установленном законом порядке.

Данная статья Конституции Армении созвучна ст. 7 закона “О структуре и деятельности правительства Армении”, которая устанавливает законный порядок исполнения обязанностей премьер-министра в его отсутствие — в случае невозможности исполнения им своих обязанностей.

В нынешней ситуации после отставки премьер-министра образовалась невозможность исполнения им своих обязанностей, что было запротоколировано 23 апреля 2018 года решением 470-Ա, принятым 2/3-ми членов правительства Армении в соответствии с законным порядком. В соответствии с решением премьер-министра Армении N 412-Լ от 21 апреля 2018 года, премьер-министра Армении замещает и.о. первого вице-премьера, осуществляя все полномочия, которыми Конституция и закон наделяют премьер-министра Армении.