Культура Апрель 27, 2018 | Автор : admin

В Петербурге стало известно о госпитализации певца Шарля Азнавура. 93-летнему шансонье стало плохо прямо во время репетиции. Промоутеры вызвали артисту скорую помощь.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ntv.ru, в результате запланированный на сегодня концерт в БКЗ “Октябрьский” отменили за час до начала. В настоящее время Шарля Азнавура обследуют врачи.

Согласно сообщению газета Parisien со ссылкой на представителя артиста Винсанс Старк, 93-летнего артиста не стали госпитализировать, вчера он должен был уехать на родину.

Художественный руководитель зала “Октябрьский”, где должен был пройти концерт, Эмма Лавринович ранее сообщила РИА Новости, что выступление перенесли на апрель 2019 года из-за неудовлетворительного самочувствия артиста.

Французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур является истинной легендой шансона. Он известен в том числе и своими композициями, а также стихами и актерскими работами. Фильмография Азнавура насчитывает более полусотни картин. Зрителю он запомнился песней “Вечная любовь” в фильме “Тегеран-43”. В Петербурге и на сцене БКЗ он частый гость. Через месяц у Шарля Азнавура день рождения — 22 мая ему исполнится 94 года.