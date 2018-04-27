“Дашнакцутюн” объявляет о прекращении участия в политической коалиции
Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн” объявляет о прекращении участия в политической коалиции.
Партия опубликовала заявление, текст которого представляем полностью: “В результате народного движения в Армении возникла ситуация, которая в течение нескольких дней держит в напряжении все общество.
К счастью, до сих пор удалось избежать наихудших сценариев развития. В последние дни АРФ “Дашнакцутюн” последовательно стремилась посредством диалога найти приемлемое и разумное решение в интересах страны и народа. Однако так не может продолжаться долго. Могут возникнуть серьезные вызовы. Мы убеждены, что нынешняя ситуация должна решаться исключительно в рамках конституционности и законов.
Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, мы заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции.
Таким образом, Национальное Собрание должно избрать имеющего доверие народа премьер-министра для формирования правительства, программа внутренней и внешней политики которого должна преследовать следующие цели:
а) разрядить внутреннюю политическую напряженность;
б) преодолеть политический кризис;
в) гарантировать решение накопившихся проблем, определяя четкие приоритеты;
г) подготовить и провести внеочередные парламентские выборы в полноценных демократических условиях”.