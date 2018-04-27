Движение “Мой шаг”, начатое оппозиционным депутатом НС Николом Пашиняном, уже 15 дней собирает многолюдные митинги, перекрывает главные артерии столицы и других городов.

Хотя инициаторам удается мобилизовать огромное число людей, но движение не всенародное, что прекрасно сознают сами организаторы. Площади и улицы в основном заполняются студентами и школьниками, людьми, которым обещали, что после банкротства банков (?) никто и не вспомнит о взятых ими кредитах, людьми, чьи родственники находятся в местах лишения свободы (им обещано всех отпустить на свободу — причем неясно, самими организаторами или параллельно действующими силами). Основная же масса населения не то чтобы довольна властями, но полагает, что уличные акции — не лучший метод политической борьбы.

Организаторы же акций наобещали, что называется, с три короба, и многотысячные участники митингов впали в эйфорию в ожидании чуда — в считанные месяцы улучшится их социальное положение, ради чего, собственно, они и вышли на улицы. И ни у кого мысли не мелькнет, почему после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна их продолжают удерживать на улице. Они не знают, не понимают и ни за что на свете не признают, что стали участниками большого геополитического процесса. И хотя организаторы акции со всей серьезностью утверждают, что уличные беспорядки направлены исключительно против властей и продолжаются сугубо во имя удаления правящей РПА — до последнего человека — из звеньев государственного управления, они явно лукавят.

Не говоря уже о том, что человек и его команда, на протяжении последних десяти лет стоявший во главе государства, до того занимавший различные ключевые посты, так легко и просто от власти не отказываются. Речь не о насилии — оно отныне в Армении должно быть исключено. Речь о том, что власть не валялась на улице, и участники движения не нашли ее в процессе шествий по Еревану.

Очевидно, что имело место мощное давление на власти извне и мощная поддержка оппозиции в виде заявлений различных международных организаций.

То, что произошло в эти дни в Армении, еще послужит пищей для размышлений аналитиков, политологов, многое еще выплывет наружу в виде утечек и откровенной дезинформации…

Факт тот, что власть была передана оппозиции или находится в процессе передачи. И не приходится сомневаться, что все дальнейшее будет протекать конституционным путем. В противном случае в глазах внешнего мира новая власть будет нелегитимной, станет исполнителем воли того же внешнего мира столько времени, сколько тому понадобится, после чего другой Никол Пашинян и Ко заполонит улицы и площади школьниками, студентами, людьми, по множеству объективных и субъективных причин недовольных властями. И зомбированные люди начнут скандировать: “Никол, уходи”.

Этот сценарий уже несколько раз повторялся в Армении. Но теперь вопрос стоит в совершенно иной плоскости.

Никол Пашинян никогда не стремился к должностям — в противном случае давно бы был в рядах правящей Республиканской партии. Почему вдруг теперь он захотел стать премьер-министром с огромными полномочиями, которые единолично, согласно Конституции, может использовать в вопросе решения судьбы страны. И пусть никто не лукавит, якобы кандидатура его выдвинута и поддержана на митинге. Формально — да, так оно и было. Но и сам Никол Пашинян, и его сторонники знают, что если бы была названа какая-либо приемлемая кандидатура из его соратников, впавший в эйфорию народ все равно скандировал бы “да”. Но было названо имя никогда не гнавшегося за должностями, не блистающего экономическими знаниями, в силу своей натуры и журналистской деятельности имеющего в политических и бизнес-кругах немало недоброжелателей Никола Пашиняна.

Очевидно, что, пусть на короткое время, но крайне необходимо, чтобы, согласно предоставленным премьер-министру Конституцией полномочиям, вся полнота власти в стране находилась именно в руках Никола Пашиняна, чему своими шагами способствуют и пока действующие власти.

Политическое и аналитическое поле в цейтноте — нет серьезных, реалистичных анализов и заявлений, имеющиеся — дежурные фразы. Все в ожидании — в каком направлении он использует огромные полномочия на посту премьер-министра. По всей вероятности, определенные круги осведомлены, но пока хранят молчание. Версий много, но не стоит забегать вперед.

Что касается внеочередных парламентских выборов — если верить озвученным на митингах заявлениям (как поверили, что со сцены выступал дедушка героя четырехдневной арцахской войны Роберта Абаджяна), то Никол Пашинян в первом же туре выборов премьер-министра получит необходимое количество голосов. Весьма возможно — быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, ряды правящей коалиции покинула АРФД (не приходится сомневаться — взамен мандатов в будущем парламенте), к движению “Мой шаг” присоединился считающийся вторым эшелоном РПА блок “Царукян”. Кстати, о РПА, полномочия лидера которой буквально вчера сложил ныне уже экс-президент и экс-премьер-министр Серж Саргсян. Согласно различным информациям, в рядах ее уже начались “крысиные бега”. Так было в 1998 году, буквально за пару дней до отставки первого Президента РА Левона Тер-Петросяна, так случилось и при отставке с поста спикера НС Артура Багдасаряна. Кстати, оба подавали в отставку ввиду внутриполитических разногласий.

Тогда парламенты не были распущены — просто депутаты покинули ряды правящих фракций. Но по реформированной Конституции в парламенте обязательно должно быть сформировано большинство.

Кстати, о реформированной Конституции. В Основном Законе страны огромное количество подводных камней и ловушек, чем в полной мере воспользовались как участники движения, так и внешние силы.

Так или иначе, уже известен день выборов нового премьер-министра, и если дважды он не будет избран — парламент будет распущен, а внеочередные выборы должны организовать действующая ЦИК во главе с Тиграном Мукучяном и Полиция во главе с Владимиром Гаспаряном. Никол Пашинян заявил, что если процессы будут развиваться в таком русле — он будет активно бойкотировать выборы. Так что все решится в ближайшие часы — насколько активны будут крысиные бега из РПА.

Ныне же по всей республике проходят хорошо отрепетированные акции с использованием новейших технологий “цветных” или “бархатных” революций, в данном случае не суть важно, идет интенсивная манипуляция умами, генерация ненависти…

А умные люди запасаются спичками, мукой, сахаром…