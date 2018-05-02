Весь апрель мы с тревогой следили не только за внутриполитическими перипетиями в Армении, но и за ситуацией на границе Арцаха и Азербайджана. Тревога объяснялась не только пониманием того, что Баку пребывает в ожидании подходящего момента для нанесения удара по Арцаху, но и активными передвижениями азербайджанских вооруженных сил, стремящихся занять наиболее выгодные позиции на случай получения приказа о нападении.

Снижение остроты внутриполитического напряга в нашей стране обеспокоенности не снимает. И не только за ситуацию на границах Армении и Арцаха с Азербайджаном, но и за будущее переговорного процесса по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта. Баку вел подготовку к наступлению и на дипломатическом фронте, выражая готовность “продолжить переговоры с пришедшими после ухода из власти военного режима диктатуры, возглавляемого Сержем Саргсяном, здравомыслящими политическими силами Армении по вопросу мирного и скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН“. Некоторые пребывающие в революционном угаре горе-политологи в Армении усмотрели в этом заявлении МИД Азербайджана положительную оценку событий в нашей стране, проигнорировав по сути истинную подоплеку сказанного. Надежды же Баку активно подогревались находящимися в азербайджанской пропагандистской обойме иностранными так называемыми экспертами, утверждающими, что после ухода из власти в Армении “удерживающего Карабах карабахского клана”, Азербайджан может рассчитывать на разрешение конфликта по устраивающему его сценарию. Подобным “экспертам” приходилось порой объяснять в соцсетях, что против “сдачи Карабаха” не карабахский клан, а весь армянский народ, что армянам нечего возвращать Азербайджану, созданному российскими большевиками и турецкими кемалистами в угоду Турции на армянских землях, так что, пусть не пытаются мутить воду. Однако одно дело соцсети, другое дело — реальные переговоры, которые придется вести армянским властям. Поэтому с нетерпением ждала, когда на момент написания материала еще кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян представит если не программу, то, по крайней мере, свое видение по вопросам Арцаха, карабахского урегулирования.

На встрече 30 апреля с фракцией Республиканской партии Армении Пашинян, отвечая на вопросы, озвучивал и без того постоянно звучащие в нашем Национальном Собрании на протяжении не одного десятилетия общие фразы о том, что процесс урегулирования должен проходить в рамках Минской группы ОБСЕ, что для урегулирования азербайджано-арцахского конфликта сейчас нет соответствующей атмосферы, поскольку агрессивные заявления Азербайджана, озвучивающего претензии не только на Арцах, но и на Ереван, не позволяют ее создать. В конце концов он заявил, что в случае избрания премьером намерен в кратчайшие сроки овладеть переговорным процессом по конфликту. “Что касается сроков полного овладения ситуацией, то думаю, что необходимо сделать это как можно раньше. Методология же должна быть институциональной: в Армении есть соответствующие институты, чтобы я мог овладеть необходимой информацией, — сказал Пашинян, отметив, что методология должна быть институциональной. — Мы всегда говорили, что вкусы и предпочтения отдельных личностей не должны определять государственную политику. Конечно, роль личности имеет значение, но она должна быть уравновешена. Думаю, в нашей стране есть соответствующие институты, которые могут сыграть роль противовеса”.

В Арцахе, между тем, ждут конкретики. Руководитель группы “Айреник” в Национальном Собрании Республики Арцах Артур Товмасян заявил, что новому премьер-министру понадобится время для ознакомления с историей всего переговорного процесса. “Кроме того, он должен отказаться от лежащих на столе переговоров Мадридских принципов и может изначально заявить об искаженном формате переговоров, в которых власти Арцаха не участвуют, и отметить, что он не уполномочен вести переговоры от имени народа Арцаха”, — цитирует А.Товмасяна “Аравот”. По словам арцахского парламентария, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ также осознают, что основополагающий документ, под которым не будет подписи властей Арцаха, не может быть реализован.

Российский политолог Сергей Маркедонов в своей статье на сайте profile.ru, говоря об армянских политиках, особенно тех, которые представляют молодое поколение, сформированное уже в условиях независимости, отмечает: “Они также не готовы идти на территориальные уступки по Карабаху. В особенности после не вполне удачной для армянской стороны “четырехдневной войны”. Не правы те, кто в порыве эмоций видит в “народной революции” проявления компромисса по застарелому этнополитическому конфликту. Карабахский вопрос — это тот случай, когда демократы, гражданские активисты и критики властного авторитаризма, даже готовые идти за свои убеждения в тюрьму, могут выступать гораздо жестче официальных представителей. Просто потому, что они не вовлечены в переговорный процесс и не несут ответственности перед партнерами по мирному урегулированию, не знакомы с имеющимися ограничениями для отстаивания своих максималистских позиций. И Серж Саргсян годами критиковался как раз за то, что недостаточно активно защищал армянские интересы в целом и Карабах, в частности. Его же нелегитимность рассматривается оппонентами как знак того, что такой лидер может быть объектом манипуляции со стороны внешних сил”. По мнению эксперта, в условиях непрекращающейся внутриполитической борьбы карабахский конфликт может стать фактором примирения: “Не армян и азербайджанцев, а различных политиков внутри Армении. Случись новая эскалация, она, скорее всего, объединила бы разные слои армянского общества вне зависимости от личного отношения к Пашиняну, Саргсяну и другим персонажам”.

Так или иначе, а в связи со сложившейся в Армении ситуацией в переговорном процессе, по всей видимости, наступит пауза. Будем надеяться, что позитивные изменения, которые, по словам Пашиняна, должны произойти в Армении, будут иметь место и в процессе карабахского урегулирования в плане выдвижения армянской стороной новых подходов.