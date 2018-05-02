Вчера состоялась специальное заседание Национального Собрания РА, посвященное выбора премьер-министра Армении. В соответствии с достигнутой политической договоренностью был выдвинут один кандидат — лидер протестных акций “Сделай шаг”, оппозиционный депутат парламента Армении Никол Пашинян.

Официально на заседании кандидатуру Пашиняна выдвинул его однопартиец и соратник по движению Арарат Мирзоян, представивший основные тезисы, во имя которых и началось это движение — создание в стране атмосферы солидарности, будущее правительство должно обеспечить нормальное функционирование в стране, безопасность границ, решение социальных проблем, реформирование избирательного кодекса и смежных законодательных актов, проведение в стране справедливых, прозрачных выборов.

Сам кандидат на пост премьер-министра представил длившуюся около месяца протестную акцию со всеми этапами ее развития, заявив, что движение было против не личности, а системы, подвергнув острой критике власти. Что касается своего выдвижения на пост премьер-министра, Никол Пашинян заявил, что второй и третий Президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян осуществляют давление на парламент, дабы торпедировать его избрание. Обратившись к коллегам-парламентариям, он заявил, что они не понимают и не хотят понять, какие нежелательные и непредсказуемые последствия может иметь их голосование против его кандидатуры.

“Очнитесь, пока не поздно, потому что такая ваша позиция может вызвать цунами в буквальном смысле этого слова”, — заявил Никол Пашинян.

В очередь, чтобы задать претенденту на пост главы правительства вопросы записались 26 депутатов. В вопросах звучали нотки обеспокоенности — что движение, во всяком случае его лидеры, патронируются Западом — Пашинян всегда категорически отвергал и отвергает это предположение. Напомнили, что оппозиционный депутат всегда критиковал власти, ничего позитивного в их деятельности не замечал, и если возглавит правительства — сам окажется под огнем критики.

Конечно, большинство вопросов, озвученных депутатами-республиканцами, относились к нынешней позиции Никола Пашиняна в отношении внешней политики и тезисов статей, написанных до последнего времени. Дошло до того, что депутат Арман Сагателян представил парламентариям ксерокопию газеты “Айкакан жаманак” (газета Пашиняна), в которой его нынешние идеи резко контрастируют с мыслями, изложенными в статьях.

Никол Пашинян выразил уверенность: он возьмет на себя тяжкое бремя должности премьер-министра и гарантирует восстановление справедливости, социальных прав граждан. Он также выразил готовность взять на себя обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА.

Кстати, в знак протеста против привлечения школьников к участию в митингах и протестных акциях председатель НС, известный педиатр Ара Баблоян совершил акт гражданского неповиновения, на 10 минут покинув зал заседаний, заявив: “Если изберетесь — не повторяйте ту же ошибку”.

А вообще Никол Пашинян неизбежность своего избрания напрямую связывает с разрешением или, наоборот, углублением сложившегося в стране политического кризиса (имеются ввиду многотысячные митинги), постоянно утверждая, что в этом процессе нет и не будет геополитического контекста, что это сугубо армянский процесс.

Для выступлений в прениях записались около двух десятков депутатов.

Выступивший первым вице-спикер НС, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов в своей речи заявил: “Господин Пашинян, ни вчера, ни сегодня вы не смогли убедить меня. Я не вижу вас в должности премьер-министра”. Он подчеркнул, что сегодня выбирают не всенародного трибуна, а главу исполнительной власти, который должен отличаться предсказуемостью политических шагов и четкой политической идеологией. “Быть предсказуемым — значит быть твердым и последовательным в решениях”, — сказал он, напомнив, что всего лишь несколько месяцев назад Пашинян и его фракция требовали выхода Армении из ЕАЭС, а сегодня говорят, что, мол, “ситуация изменилась”.

Вице-спикер заявил также, что кандидат не представил какой-либо концепции — как будут вестись переговоры по урегулированию Карабахской проблемы, какова цена его уступок, какова судьба 7 освобожденных территорий?

“Я надеялся услышать концептуальное выступление кандидата в премьеры, а услышал непрограммные речи, ласкающие слух народа. Мы не меньше озабочены негативными явлениями в нашей стране. Мы и не отрицали, что в нашей стране есть коррупция и несправедливость. Независимо от того, кто придет к власти, мы не должны говорить ультиматумами, мы должны пойти на диалог… Если кому-то нужны потрясения, то нам нужна сильная, единая, демократическая Армения”, — заключил он.

Почти все выступившие республиканцы высказали примерно то же мнение.

Член фракции “Елк”, экс-премьер-министр и родной брат трагически погибшего во время теракта в парламенте 27 октября 1999 года премьер-министра Вазгена Саркисяна Арам Саркисян считает основным выходом из нынешней ситуации внеочередные парламентские выборы.

По его убеждению, Никол Пашинян — это человек, имя которого сегодня является самым популярным среди армян во всем мире, и поэтому он является гарантом, который может провести справедливые выборы.

Саркисян заверил, что проблемы будут решены, когда Армения будет суверенной и с избранными властями. “Вазген Саркисян и Карен Демирчян — яркий пример этого. Когда есть законное правительство, они уважают вас, вы можете голосовать, как хотите”, — сказал он.

Заседание проходило в весьма напряженной атмосфере, прозвучали также язвительные выступления, порой доходило до личных оскорблений.

Депутат-республиканец Карен Бекарян заявил, что в геополитическом балансе Армения уже нарушила доверие, а обратившись к молодежи сказал, что ее мессиджи уже достигли адресатов и никто не осмелится пренебречь ими. Николу же Пашиняну предложил заявить самоотвод.

Депутаты от фракции “Елк” в своих выступлениях вновь и вновь настаивали на том, что единственный выход из сложившейся ситуации — избрание Никола Пашиняна главой правительства.

Удивительно, но вчера парламентарии часто вспоминали Бога — то ли молили отпущения грехов, то ли пытались констатировать — “На все воля Божья”.

Напомним, что после выдвижения митингующими на площади Республики Еревана оппозиционного депутата НС Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра РА, события начали развиваться стремительно, меняться ежеминутно.

Входившая в правящую коалицию фракция АРФ “Дашнакцутюн” (партия руководствуется из-за рубежа) продемонстрировала виртуозные способности политической эквилибристики: поначалу без кокетства, на следующий же день после отставки Сержа Саргсяна с поста премьера заявила о выходе из коалиции, а затем — о поддержке кандидатуры Никола Пашиняна. Одним словом, как в свое время дашнаки сдали Хндзореск, так и теперь предали Республиканскую партию.

Впрочем, и здесь не обошлось без сюрпризов. Секретарь фракции АРФ “Дашнакцутюн” Агван Варданян вдруг заявил, что не будет участвовать в голосовании на выборах Никола Пашиняна на пост премьер-министра, аргументировав: он не уверен, что происходящее в эти дни в Армении не является эпизодом большой игры и считает, что это не выборы, поскольку его поставили перед дилеммой: голосовать либо за Никола, либо за Пашиняна. А коль скоро партия приняла иное решение, изъявил готовность сложить мандат. Реакция не заставила себя ждать — спустя буквально минут 40 Верховный орган АРФД Армении потребовал от Агвана Варданяна досрочно сложить мандат. Вот и первая жертва режима.

Никогда не симпатизировавший Николу Пашиняну блок “Царукян” несколько дней назад вдруг заявил, что присоединяется к движению Никола Пашиняна, спустя считанные часы резко изменил ориентацию и присоединился к собранному им народу, так ничего и не сказав с митинговой трибуны — видимо, Никол не допустил.

Оппозиционная фракция “Елк”, хотя и в состоянии раскола (из трех входящих в блок партии две поначалу заявили, что не считают верной уличную борьбу), поначалу не участвовали в движении Никола Пашиняна, но, усмотрев, в какую сторону склоняется чаша весов, начали примазываться.

Перебежка политических деятелей из одного лагеря в другой, конформизм у нас явление не новое, и именно поэтому никак не может состояться политическое поле Армении. У нас бывают власти и их “клиенты”, как сами называют друг друга, во имя нескольких мандатов.

Вчера за Никола Пашиняна проголосовали 45 депутатов (блоки “Царукян” и “Елк”, АРФД и один депутат из РПА, экс-губернатор Ширакской области Феликс Цолакян). Против — 56 депутатов.

Согласно Конституции РА, к вопросу избрания премьер-министра парламент вернется ровно через неделю. Право выдвижения кандидатур имеют все четыре фракции. Расклад сил ныне в парламенте таков: две оппозиционные фракции — блоки “Царукян” и “Елк”, АРФД, вышедшая из состава коалиции но о переходе в стан оппозиции до момента написания статьи не заявившая, и Республиканская партия, до вчерашнего вечера являвшаяся парламентским большинством.