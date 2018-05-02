Государство Май 02, 2018 | Автор : admin

Никол Пашинян представил свою позицию по поводу процесса урегулирования НК конфликта.

Кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян считает, что переговоры по карабахскому урегулированию наполнятся реальным смыслом лишь в том случае, если Азербайджан направит международной общественности четкий мессидж, что он готов признать и уважать международное право, а в переговорном процессе — действовать в рамках этих норм.

Как передает Арменпресс, депутат от блока “Царукян” Тигран Уриханян поинтересовался, какова позиция Никола Пашиняна по вопросу урегулирования карабахского конфликта. В ответ Пашинян сказал, что в условиях, когда президент Алиев не упускает случая угрожать Арцаху и Армении и даже заявляет о своем намерении захватить Ереван, переговоры носят формальный характер.

“Это переговоры ради переговоров, а не ради урегулирования. И пока нет атмосферы урегулирования, то и урегулирования быть не может”, — сказал Пашинян.

Пашинян надеется, что сопредседатели МГ ОБСЕ оперативно используют своё влияние и авторитет, чтобы удержать Азербайджан от воинствующей риторики, ибо это есть предложенное сопредседателями условие: не только применение, а даже угроза применения силы должны быть исключены в процессе урегулирования.

“И пока угроза применения силы не исключена, мы должны собрать свои силы для защиты от агрессии”, — сказал Пашинян.