Государство Май 02, 2018 | Автор : admin

Многотысячный митинг сторонников Никола Пашиняна, собравшихся на ереванской площади Республики с утра и в течение всего дня следивших за ходом заседания Национального Собрания взорвался в негодовании, получив известие о том, что по результатам голосования их кандидат не был избран на пост премьер-министра Армении.

Скандируя “Никол-премьер”, участники митинга выражали недовольство итогами и готовность отстаивать свой выбор и продолжать борьбу, итогом которой должно стать водружение Никола Пашиняна на должность главы правительства.

Сам лидер движения не заставил себя долго ждать. Сразу по завершении заседания Национального Собрания он приехал на площадь Республики и присоединился к своим сторонникам, выступив перед ними речью.

Он призвал своих сторонников вновь вернуться к забастовкам, перекрывать улицы в городах и дороги по всей Республике.

“Наше противодействие на поведение фракции Республиканской партии будет очень быстрым. Завтра объявляю тотальную забастовку и прекращение занятий. Утром с 8:15 блокируем все улицы, пути сообщения, метро, аэропорт. Всё! Всё, что возможно блокировать. Я обращаюсь как выдвинутый народом кандидат в премьер-министры ко всем государственным служащим, завтра объявляете тотальную забастовку. Я хочу, чтобы точно знали: эта наша борьба не может не увенчаться победой”, — обращаясь к демонстрантам, сказал Никол Пашинян, отметив, что считает не нужным просить прощения у граждан за доставленные неудобства, так как не присоединившихся можно будет пересчитать по пальцам.

Говоря о только что состоявшихся в Национальном Собрании прениях, Пашинян сказал, что по его оценке, обсуждения носили провокационный характер. “Они всё время хотели достигнуть того, чтобы народ и его кандидат занервничали, вышли из рамок, сказали провокационные вещи, организовали захваты, но мы не занимаемся мародёрством. Политические переговоры могут касаться только и только политических похорон и поминок РПА”, — сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что не проголосовавшие за его избрание премьер-министром депутаты Республиканской партии Армении не имеют шанса и возможности сделать шаг назад, между тем, как один из членов фракции РПА — Феликс Цолакян проголосовал за его избрание премьером. Лидер движения призвал поблагодарить аплодисментами проголосовавшие за него фракции парламента, а также обратился к полицейским, призвав их “отставить в сторону все формальности, сложить щиты и дубинки и смешаться с протестующим народом”.

Объявив следующим вечером очередной митинг, который, по его словам, будет самым рекордным по количеству участников, Никол Пашинян объявил митинг закрытым, в завершение напомнив собравшимся об исключительно “бархатном” характере выражения протеста, попросив, чтобы не было никаких инцидентов.