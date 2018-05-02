Регион Май 02, 2018 | Автор : admin

Нападения на армянские церкви в предвыборный период стали обычным явлением. Об этом, как передает Новости Армении — NEWS.am написал на своей странице в Twitter стамбульский журналист армянского происхождения Айко Багдат.

“Нападения на армянские церкви в предвыборный период стали обычным явлением. Кого-то спросишь, скажет, что это “Эргенекон”, а другого спросишь, ответит — это политический ислам. Но это бывает всегда…”.

Напротив церкви Сурб Такавор в стамбульском районе Кадыкей неизвестный (или неизвестные) свалил кучу мусора. А на стене появилась надпись “Эрзрум: Это наша родина”. В связи со случившимся начато расследование.