Сегодня, 9 мая, в Арцахе и Армении отмечают сразу три праздника — День Победы в Великой Отечественной войне, 26-летие освобождения древней арцахской столицы — Шуши и 26-ю годовщину создания Армии обороны Республики Арцах. О том, насколько все три праздника знаменательны для арцахцев, говорить можно бесконечно.

На фронтах Великой Отечественной сражались 45 тысяч арцахцев (32% от 150 638-го населения Арцаха), 43 арцахца были удостоены звания Героя Советского Союза (летчик Нельсон Степанян посмертно получил вторую Звезду, а маршал Советского Союза Иван Баграмян этого звания удостоен дважды), 9 стали кавалерами Ордена Славы трех степеней, 57 выходцев из Арцаха получили звания генерал-майора и выше. Арцахец Иван Баграмян стал единственным советским командующим фронтом неславянского происхождения. Наряду с ним маршалами стали еще трое выходцев из Арцаха — Главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, маршал авиации Сергей Худяков (менее известный под настоящими именем и фамилией — Арменак Ханферянц), адмирал флота Советского Союза (равнозначно маршальскому званию) Иван Исаков. Всего же на фронтах ВОВ воевала 671 тысяча армянских воинов. Из них 367 тысяч не вернулись с войны. 109 удостоены звания Героя Советского Союза. 27 — кавалеры Ордена Славы трех степеней. Армянский народ дал 4-х маршалов, 7 генерал-полковников, 42 генерал-лейтенантов, 132 генерал-майоров.

В Арцахе свято чтут память воинов, жизни свои положивших за Родину. И не сомневаются, что гены их дедов и отцов помогли выстоять и победить в не менее жестокой и беспощадной войне с азербайджанскими агрессорами в 1988-1994 годах. Войне не на жизнь, а на смерть, ибо поражение в этой войне обернулось бы новым геноцидом в отношении армянского народа — армян Арцаха. Освобождение 8 мая 1992 года Шуши, повидавшей на своем веку немало набегов иноверцев, погромов и кровопролитий, стало едва ли не важнейшим звеном на пути к победе. Это была не просто операция по нейтрализации расположенных в Шуши азербайджанских огневых точек, откуда денно и нощно из ракетных и артиллерийских установок обстреливалась столица Арцаха — Степанакерт. В военном аспекте освобождение Шуши имело огромное стратегическое значение. Эта победа стала ключевой и для достижения наших дальнейших побед, потому что дала возможность связать Армению с Арцахом. Неспроста говорят: “Кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом”. Освобождение Шуши стало символом возрождения духа и воли не только арцахцев, но и всего армянского народа, вставшего на защиту древнего армянского края.

Примечательно, что именно после освобождения Шуши, 9 мая 1992 года было официально объявлено о создании Армии обороны Республики Арцах, объединившей все действовавшие на тот момент в Арцахе отряды самообороны, спонтанно создававшиеся с 1988 года по мере разрастания военной агрессии Азербайджана. Создание Армии обороны было таким же насущным велением времени, как освобождение Шуши, ибо только армия могла противостоять регулярным азербайджанским формированиям, вооруженным современной военной техникой, авиацией, а также усиленным тысячами иностранных наемников, не говоря уже о поддержке в начале 1990-х Азербайджана Советской армией. Армия обороны Арцаха при помощи и поддержке Армении и Спюрка обеспечила провал крупномасштабной военной агрессии Азербайджана и освобождение ряда арцахских районов, которые после незаконной передачи Арцаха Азербайджану российскими большевикам были отрезаны от него бакинским руководством и административно прикреплены к новообразованным областям.

Вооруженные силы Арцаха и Армении по сей день остаются единственным гарантом безопасности двух армянских государств, сдерживая военно-политические авантюры Азербайджана, не отказывающегося от планов завоевания Арцаха и предъявляющего территориальные претензии уже и к Армении. Провал попытки блицкрига в апреле 2016 года не развеял милитаристского угара официального Баку, изыскивающего малейшие возможности для новой военной агрессии и всячески торпедирующего мирный процесс по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта. Так что, режим перемирия по сей день сохраняется не просто так, а благодаря силе и боеготовности Вооруженных сил Арцаха и Армении, силе армянского оружия. На передовой и в глубине обороны благодаря устройствам наблюдения в ночных условиях полностью контролируется любое перемещение азербайджанской армии. Для использования в дневное время по основным направлениям также размещены технические средства. Эти возможности Министерство обороны Арцаха периодически демонстрирует, обнародуя видеоматериалы наблюдения за передвижениями живой силы и военной техники противника.

В настоящее время министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян оценивает ситуацию на передовой как относительно стабильную. По положению на 6 мая нарушения были зарегистрированы лишь с применением стрелкового оружия. По его словам, выведенная противником военная техника находится в глубине, за ее передвижением внимательно следит АО Арцаха. “Сегодняшние передвижения направлены только на обеспечение необходимых условий для подразделений, несущих дежурство на передовой, и не более того”, — заявил Мнацаканян, добавив при этом, что армянские вооруженные силы осуществляют бдительную службу на границе.