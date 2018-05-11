Государство Май 11, 2018 | Автор : admin

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян опубликовал на сайте ilur.am пояснение в связи с внутриполитической ситуацией в Армении.

Как передает Арменпресс, в заявлении сказано: “Многие в эти дни ломают головы над политическим определением необычной ситуации, создавшейся в отношениях между парламентом и правительством Армении. Парламентское большинство объявило себя оппозицией, а исполнительная власть рассматривается в качестве правительства меньшинства. Подобное положение, являющееся необычным для парламентской системы правления, часто создается в условиях президентского или полупрезидентского образов правления, и известно под названием “сосуществование” (cohabitation).

Это те случаи, когда президент представляет одну партию, тогда как в парламенте большинство составляет иная партия. Это чрезвычайно затрудняет беспрепятственную работу государственной машины, часто создавая кризисные ситуации. Имея в парламенте большинство, РПА в состоянии торпедировать все законодательные инициативы правительства, и, судя по последним выступлениям, они и не скрывают свои намерения делать это.

Что может противопоставить этому новоизбранное правительство во главе с Николом Пашиняном? До этого момента Пашинян принуждал парламент к исполнению своей воли путем всенародного протеста и восстания, что, как проявление демократии, с пониманием воспринималось международным сообществом. Однако сможет ли он действовать теми же методами и после этого? Очевидно — что нет: этот ресурс уже исчерпан. Одно дело — принуждать парламент к исполнению своей воли в качестве лидера всенародного протеста, и совершенно другое — в качестве премьер-министра. В этом случае международное сообщество не воспримет подобный образ действий, поскольку это будет рассматриваться как недопустимое давление, оказываемой одной из ветвей власти в отношении другой, тем более, с учетом того, что то же самое международное сообщество в свое время признало результаты парламентских выборов и легитимность сформировавшегося в результате выборов парламента.

Следовательно, как и осознают многие, для выхода из опасной ситуации, сложившейся в стране, есть единственное средство — проведение внеочередных парламентских выборов, безусловно, после коренного изменения избирательного законодательства. Однако и в этом вопросе ожидаются серьезные трудности, поскольку и изменения избирательного законодательства зависят от воли парламентского большинства. Не надо пренебрегать и тем, что, кроме политического противостояния, у республиканцев имеется личная заинтересованность, поскольку они отнюдь не уверены, что в следующих выборах они смогут пройти в парламент.

Будем надеяться, что в условиях действующей — сложной, Конституции, для преодоления препятствий с целью проведения внеочередных парламентских выборов влиятельным политическим силам удастся проявить волю и здравомыслие, чтобы путем диалога, переговоров, взаимных договоренностей найти выход из создавшегося положения, угрожающего нашей государственности”.