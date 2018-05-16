На состоявшемся в Сочи заседании Высшего Евразийского экономического совета обсуждались вопросы сотрудничества в энергетике, цифровой экономике, медицине, экологии, а также предоставление Молдавии статуса страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

В ходе заседания премьер-министр РА Никол Пашинян выступил с речью:

“Уважаемый Председатель Высшего Евразийского экономического совета! Уважаемые главы государств! Уважаемые участники заседания!

Прежде всего хочу начать с поздравления всех присутствующих с прошедшим праздником великой Победы. Великая Отечественная война была тяжелейшим испытанием для народов стран ЕАЭС и многих народов мира. Наш долг — сохранить и передать молодым поколениям память об этом доблестном подвиге дорогих ветеранов, сделать все возможное для обеспечения безопасности, устойчивого развития и процветания наших стран. Хочу также искренне поблагодарить Президента России за оказанный теплый прием и гостеприимство, а также за организацию настоящего саммита на таком высоком уровне.

Уважаемые главы государств! Как вам известно, в Армении произошла мирная смена власти, о чем вы, полагаю, хорошо осведомлены. Мы сегодня уже сформировали Правительство, программа которого в концептуальном плане не будет предусматривать реверсов на внешнеполитическом треке.

Подтверждаю полную приверженность международным обязательствам, взятым Республикой Армения, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. Мы настроены на активное взаимодействие с партнерами по ЕАЭС и в интересах практического достижения свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также внедрения преференциальных режимов экономического сотрудничества, регламентированных правом Союза.

Имеющаяся по части ЕАЭС в армянском обществе дискуссия обусловлена тем, что решение вопросов администрирования, перехода на новые, общие механизмы регламентации, наличие различных препятствий и барьеров, и изъятий пока не оправдывают ожиданий бизнеса незамедлительно получить конкретные и осязаемые преимущества, заложенные в основу идей евразийской интеграции.

Полагаю, что совместные усилия стран ЕАЭС и последовательность в достижении видимых с каждым днем результатов могли бы уменьшить охват таких дискуссий. Армения в этом заинтересована и исходит из того, что необходимо прежде всего обеспечить рост торгово-экономического сотрудничества, сделать акцент на высокие и новые технологии, обеспечить на деле равные условия для хозяйствующих субъектов, найти развязки по тем актуальным вопросам, которые напрямую влияют на качество жизни. В конце концов, если показатели экономической активности, а они налицо, не прочувствованы гражданами, то они просто переходят в категорию статистики.

Уважаемые главы государств! Прежде чем остановиться на двух-трех вопросах повестки дня, отмечу, что армянская сторона готова поддержать принятие всех согласованных к заседанию документов. По части вопросов, относящихся к деятельности ЕАЭС по внешнему контуру, отмечу, что проект положения о статусе наблюдателя после долгих согласований, по нашему мнению, получился выверенным, и, главное, всецело вытекающим из договора о Союзе.

Полагаем, что проработку вопроса необходимости введения в ЕАЭС, помимо наблюдателя, иных форматов взаимодействия с третьими странами целесообразно рассмотреть после анализа практической реализации института наблюдателя, тем более, что сегодня ожидается принятие соглашения о международных договорах ЕАЭС с третьими государствами или другими интеграционными объединениями, которые призваны регламентировать вопросы заключения договоров, упорядочить работу совместной исследовательской группы и многое другое.

Реализация макроэкономической политики на 2018-2019 годы, а это активизация процесса восстановления экономического роста и создание условий для устойчивого развития, несомненно, будет содействовать достижению национальных приоритетов, в том числе и посредством осуществления мер, направленных на формирование единого рынка услуг.

В заключение хотел бы выразить надежду, что дальнейшее взаимодействие стран Евразийского союза будет ориентировано на достижение развития посредством создания комфортных условий для предпринимательства и инвестиций, повышения уровня жизни граждан.

Благодарю за внимание”.