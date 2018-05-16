Государство Май 16, 2018 | Автор : admin

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в конце минувшей недели состоялось совещание, в котором приняли участие новоназначенные министры правительства.

Премьер-министр поздравил их с включением в состав правительства и отметил: “Прошу вас прямо с сегодняшнего дня приступить к работе, ознакомиться с текущей ситуацией, чтобы вообще не терять времени, потому что есть оперативные задачи, которые необходимо неотложно решить. Логика и философия нашей работы должна быть следующей: наше призвание и задача — сделать жизнь граждан РА более удобной и благополучной, конечно, наше правительство в политическом плане имеет приоритет — подготовить досрочные парламентские выборы Республики Армения, но за этот период мы должны суметь зафиксировать серьезные результаты. Стилем нашего правительства должен быть постоянный диалог с общественностью. Общественность должна чувствовать, что это то правительство, которое она сформировала и которое в первую очередь ей подотчетно, и которое не только предлагает идеи, но также имеет все доводы, чтобы их обосновать и подчеркнуть их полезность”.

Премьер-министр отметил, что в ближайшее время правительство должно осуществить необходимые реформы в разных сферах, и в этом плане подчеркнул важность общественного содействия. По словам Никола Пашиняна, общественное содействие — тот основной фактор, на который должна опираться деятельность правительства.

“С нашим правительством связываются серьезнейшие надежды, и нашей важнейшей задачей является оправдание надежд граждан РА. Это предполагает новый стиль, новые подходы, новую философию, новую культуру. Не существенно, что до сих пор в Республике Армения означало быть министром или вице-премьером. Сейчас это должно означать совершенно другое. Не существенно, что до сих пор означало — премьер-министр РА, я надеюсь, что это с 8 мая означает совершенно другое”, — сказал премьер-министр.

Никол Пашинян поблагодарил новоназначенных министров за участие в составе правительства и отметил, что таким образом сформировано правительство согласия. “Знаете, что в состав правительства вошли представители разных политических сил, но правительство должно действовать как команда, в противном случае мы не можем быть результативными, и я себя считаю гарантом, что правительство так и будет действовать. Надеюсь, что здесь у нас полное и взаимное понимание”, — сказал премьер-министр.

Глава исполнительной власти среди важнейших задач на ближайшее будущее выделил разработку и представление Национальному Собранию программы правительства. “Прошу, чтобы каждый министр по направлению своей сферы как можно раньше начал работы по разработке программы правительства. Конечно, эта программа должна быть оптимистичной, отображать все те надежды, которые граждане РА связывают с деятельностью правительства. Мы должны собрать все свои силы и приступить к работе”, — подчеркнул Никол Пашинян.

В ходе совещания речь шла о дальнейшей деятельности правительства, среднесрочной программе расходов, борьбе с коррупцией и других вопросах.