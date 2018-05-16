Премьер-министр РА Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Российскую Федерацию. Из аэропорта Сочи глава правительства направился в церковь Святого Саргиса в Адлере, возле которой его встретили предстоятель епархии Юга России Армянской Апостольской церкви епископ Мовсес Мовсисян, духовные отцы церкви Святого Саргиса, многочисленные представители местной армянской общины.

Представители армянской общины тепло приветствовали Никола Пашиняна и пожелали успехов в его деятельности на посту премьер-министра РА. Глава правительства зажег свечу и возложил цветы к установленному во дворе церкви хачкару.

Обращаясь к присутствующим, Никол Пашинян, в частности, отметил: “Приветствую всех вас в городе Сочи братской России и хочу сказать, что горжусь вами. В течение всего нашего политического процесса я чувствовал дыхание, поддержку каждого из вас, и эта победа — победа каждого из вас. После этого армянский народ будет победителем, армянский народ, наконец, вернется на свою Родину. Я хочу выразить благодарность братской России, что создала такие условия для армянского народа, но хочу также сказать, что наша цель — большая репатриация, наша цель — централизовать в Республике Армения человеческий, финансовый, экономический, духовный, научный потенциал армянства, или его значительную часть, и обеспечить его безопасность и естественное развитие. Я призываю армянских и русских предпринимателей России идти в Армению и делать инвестиции, создавать рабочие места, потому что сейчас уже новая Армения, где каждая инвестиция будет защищена, и никакая инвестиция не будет под угрозой. Сегодня авторитет нашей страны, армянского народа высок более чем когда-либо, и созданы все возможности, чтобы мы жили и были счастливы на нашей Родине.

Самое важное, что хочу сказать: действительно, вы были здесь, но в реальности — в Ереване, на площади Республики, многие из вас также физически, потому что я здесь сегодня увидел многих людей, которых в последний раз встречал на площади Республики в Ереване. Хочу сказать, что я счастлив, видя ваши счастливые глаза, горд, видя ваши гордые глаза, служу каждому из вас, и пусть никто не сомневается, что наша борьба каждый раз, каждый день, каждую неделю, каждый год будет приносить новые победы Армении, армянскому народу и Арцаху. И значит, армянский народ сплочен вокруг Республики Армения, армянский народ сплочен вокруг Родины и полон решимости, энергии, отстроить, благоустроить, укрепить Армению и Арцах. И я хочу еще раз сказать, что склоняюсь перед вами, горжусь каждым из вас, люблю каждого из вас и целую каждого из вас.

Да здравствует свобода!

Да здравствует Республика Армения! Да здравствуете вы и ваши дети, которые очень скоро будете жить в свободной и счастливой Армении!

Нет никакого сомнения, что армяно-российские отношения будут намного более прочными, более союзническими и братскими”.