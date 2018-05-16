Молодой театр — это место, где взращивают первые ростки молодых артистов и ведется поиск новых идей. Здесь совершают прививки к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Этот театр зачастую не имеет никакого официального статуса и собственной крыши над головой, нашедший приют в стареньком Доме Забытой Культуры. Он “варится” в творческом соку собственных переживаний, не имея подчас никакого выхода к собратьям по театральному духу…

Именно таким видится современный молодежный театр “Пространству юных” — Международному фестивалю-конкурсу молодых независимых театров, который прошел в Сочи с 30 апреля по 13 мая. В уже девятом по счету фестивале в этом году принимала участие и Армения. Нашу страну представляли воспитанники театральной студии “Новое поколение” Дома культуры города Масис, которые удостоились диплома участника и двух специальных премий.

Армянские студийцы смогли принять участие в фестивале благодаря поддержке культурного центра “Минора”. Центр был основан в 2002 году — для распространения и развития армянской культуры, выявления и поддержки талантливой молодежи. Он сотрудничает с рядом эстетических центров, музыкальных и художественных школ, ансамблей песни и танца, культурно-образовательных очагов, творческих коллективов и индивидуумов. “Минора” также сотрудничает с рядом стран СНГ и Европы, реализует совместные проекты и фестивали.

“Уже три года, как наш культурный центр проводит Республиканский конкурс-фестиваль рисунка, декламации и театрального искусства “Этюд”, в котором принимают участие детско-юношеские коллективы и дети, обучающиеся в различных центрах. В рамках “Этюда” мы сотрудничаем с разными культурными структурами и фестивалями.

Масисская театральная студия, руководителем которой является Аршак Закарян, выступила в Сочи по приглашению нашего коллеги, президента фестиваля “Пространство юных” Максима Кореня”, — сообщил учредитель и директор культурного центра “Минора” Роланд Рей (Абрамян). По его словам, в состав жюри сочинского фестиваля вошли профессионалы из различных городов, а председателем жюри был профессор, художественный руководитель курсов в “Высшей школе сценических искусств” под руководством Константина Райкина, режиссер Сергей Шенталинский. Роланд Рей также отметил, что вскоре и другие труппы-участницы Республиканского конкурса-фестиваля “Этюд” выступят за рубежом, что станет хорошим и важным стимулом для армянских театральных коллективов. В скором времени два из них выступят в Грузии и Болгарии.

“Фестиваль-конкурс “Этюд” был основан в 2016 году. С этого года мы решили проводить его два раза в год — весной и осенью: с учетом большого интереса к мероприятию и значительного числа участников”, — добавил он.