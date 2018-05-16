В Сочи стартовало заседание высшего совета ЕАЭС, в котором принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент РФ Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Президент Молдовы Игорь Додон и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Оно имеет весьма насыщенную повестку дня, в начале заседания заявил Президент РФ Владимир Путин. “Прежде всего хочу поприветствовать премьер-министра Армении Никола Воваевича Пашиняна. Еще раз поздравляю Вас, Никол Воваевич, с избранием на высокий государственный пост”, — отметил Путин.

По его словам, Россия, председательствующая в 2018 году в органах Евразийского экономического союза, предложила развернутую программу совместной работы. “Среди приоритетов особо выделю наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации. Кроме того, считаем необходимым продолжить курс на сближение валютно-финансовой и денежно-кредитной политики наших стран, выстраивать новые, более эффективные транспортные и логистические цепочки”, — подчеркнул Президент РФ.

Он подчеркнул, что по многим направлениям уже есть серьезные достижения: растет внутренний товарооборот и объемы поставок товаров и услуг в третьи страны, улучшается структура экспорта, расширяется доля продукции с высокой добавленной стоимостью, создаются новые совместные предприятия и запускаются перспективные инвестиционные проекты. Как следствие, увеличивается валовой внутренний продукт всех стран — членов союза.

“Важно и далее развивать интеграционные процессы. На наш взгляд, хорошие возможности для тесного взаимодействия имеются в таких областях, как атомная и возобновляемая энергетика, экология, медицина, космос, туризм, спорт. Было бы полезно больше внимания уделять сотрудничеству в социально-гуманитарной сфере, образовании, а также в углублении межрегиональных и приграничных связей”, — отметил Путин.

В числе вопросов повестки заседания в узком составе он выделил вопрос о предоставлении Республике Молдова статуса государства-наблюдателя в ЕАЭС.

Евразийский экономический союз благополучно развивает сотрудничество с другими странами и интеграционными объединениями, сказал далее Президент РФ.

“Успешно реализуется соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. В 2017 году совокупный экспорт государств ЕАЭС в эту страну вырос сразу на 40 процентов. На этой неделе в Астане планируется подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и временное соглашение об образовании зоны свободной торговли с Ираном. Продолжаются переговоры по заключению преференциальных договоренностей с Израилем, Сербией, Сингапуром. В скором времени стартуют аналогичные переговоры с Египтом и Индией”, — сказал он.

По словам Путина, в числе первоочередных задач ЕАЭС — повышение эффективности функционирования общего внутрисоюзного рынка, сближение национальных правил экономического регулирования. Приоритетное внимание по-прежнему будет уделяться устранению остающихся ограничений и изъятий на пути свободного перемещения товаров, капиталов, рабочей силы. Ориентиром является создание наиболее комфортных условий для развития предпринимательской активности, в том числе за счет системной работы с деловыми кругами и учета их пожеланий.

По словам президента РФ, следует предпринимать дополнительные шаги по формированию единого рынка услуг ЕАЭС. В прошлом году в число секторов, функционирующих по наднациональным правилам, вошли туризм, научно-исследовательская деятельность, реклама. К концу текущего года 60 процентов общего объема услуг будет регулироваться на основе Союзного права.

“Хотел бы отметить, что в целом Евразийский экономический союз развивается весьма динамично. Так, например, в 2017 году валовой внутренний продукт стран-участниц вырос на 1,8 процента, промышленное производство увеличилось на 1,7 процента, а сельскохозяйственное — на 2,5 процента”, — отметил Путин.

Следующий саммит ЕАЭС состоится в конце ноября-начале декабря в Санкт-Петербурге. “Мы договорились, что это будет конец ноября-первая половина декабря, Санкт-Петербург. Всех приглашаем”, — сказал Путин в ответ на просьбу главы Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна проанонсировать дату и место проведения следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета.