В резиденции президента Армении Армена Саркисяна вчера состоялась церемония вручения наград лауреатам премии Президента за 2017 год. Лауреатами высокой награды в разных сферах стали:

В области музыки (представление темы геноцида) — Тигран Мансурян, Марчелло Флорес (Италия);

В области медицины — Мгер Бишарян, Марине Багдасарян, Диана Арутюнян;

В области естественных наук — Гегам Геворкян, Карен Керян, Самвел Сраканян, Ануш Овакимян;

В области физики — Ашот Петросян, Карине Ованисян, Марине Дердян;

В области технических наук и ИТ — нет лауреатов;

В области гуманитарных наук — Лилит Симонян;

В области литературы — Ованес Еранян, Ара Аракелян, Ерванд Варданян;

В области искусства — Завен Хачикян, Айк Багдасарян, Ваграм Багдасарян, Айк Бадалян, Лусине Саркисян, Сирануш Мхитарян, Артур Саакян, Мане Багдасарян, Мане Григорян;

В области исполнения классической музыки — Джульетта Алексанян, Ованес Андреасян;

В области инструментального исполнения классической музыки — Диана Адамян (скрипка), Тигран Петросян (пианино).

Премию президента координирует и организует Всеармянский фонд “Айастан” при финансировании фонда “Погосян”. Премия включает денежное вознаграждение, грамоту и нагрудный знак.

С момента основания премии (2001г.) лауреатами премии стали 378 граждан и организаций, в том числе 24 международных.

В беседе с журналистами по завершении церемонии Президент Республики высказал убеждение, что вопрос внеочередных выборов должен быть обсужден и решен в Национальном Собрании. По словам главы государства, есть два больших субъекта, которые должны решать — это армянский народ и соответствующий орган народа — Национальное Собрание. “Если будет принято такое решение, то обязанности Президента — в рамках полномочий сделать все, чтобы они были справедливыми и честными”, — отметил Армен Саркисян.