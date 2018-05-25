Культура Май 25, 2018 | Автор : admin

В канун 100-летия героических Майских сражений и провозглашения Первой Армянской Республики — возрождения армянской государственности под авторством заведующей отделом новой и новей шей истории Музея истории Армении Седы Галстян и ливанского армянина, репатрианта, фотожурналиста Габриела Паносяна вышел в свет альбом под названием “100 страниц возрождения армянской государственности”. Его презентация, как сообщает электронная газета Министерства диаспоры РА “Армяне сегодня”, состоялась в Культурном центре ЕГУ.

Идея этой инициативы у Габриела Паносяна родилась еще в 2015 году, когда по завершении мероприятий 100-летия Геноцида армян главный редактор Ливанской газеты “Аздак” Шаан Гантаарян как-то по случаю сказал, что следующим шагом должна стать подготовка к 100-летию Республики Армения и героических Майских сражений. Эти слова послужили толчком к осуществлению проекта, дабы внести свой скромный вклад в череду общеармянских мероприятий.

“Удобным поводом посчитал в канун Майских праздников выступить с какой-либо инициативой. Сначала задумал организовать выставку документальных фотографий, начал работать в этом направлении. С просьбой найти неопубликованные образцы обратился к разным людям, музеям, но понял, что этим фотографиям потребуются также разъяснения, посему с предложением о сотрудничестве обратился к историку, заведующей отделом новой и новейшей истории Музея истории Армении Седе Галстян”, — в беседе с “Армяне сегодня” сказал фотожурналист.

Собрав с течением времени фотографии и материалы, они заметили, что объем работы день ото дня увеличивается, посему решили издать альбом, вместе с фотографиями представив памятные события Первой Республики и государственных деятелей. После восьми месяцев кропотливой работы эта книга сегодня уже представлена читателю.

Издание альбома на западноармянском и восточноармянском языках спонсировал комитет “Согомон Тейлерян” АРФД Фрезно, а также Жирайр и Србуг Саркисяны из Сан-Франциско. Альбом перевела на западноармянский редактор первого западноармянского информационного сайта “ЕРАГОЙН” Нарине Думанян.

С целью сбора ценных материалов Габриел Паносян и редактор альбома Седа Галстян воспользовались собраниями музеев Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн”, мемориального комплекса Сардарапатской героической битвы, Национального музея армянской этнографии и освободительной борьбы, Музея истории Армении. Эксклюзивные архивные фотографии предоставили внуки Амо Оганджаняна и Драстамата Канаяна (Дро). Кстати, экземпляры книги отправлены в различные общины диаспоры.

Присутствовавшие на презентации альбома историки и представители интеллигенции высоко оценили книгу, отмечая, что своим богатым и всеобъемлющим содержанием она вполне соответствует статусу историографического журнала.