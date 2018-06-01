Государство Июнь 01, 2018 | Автор : admin

Кажется, начались определенные бега из фракции Республиканской партии, примерно месяц назад утерявшей рычаги исполнительной власти.

Ряды фракции на днях покинул вице-председатель партии “Могучая Родина” Ширак Торосян, которого республиканцы традиционно приводили в парламент по пропорциональному списку своей партии. Господин Торосян со своей партией намеревается в предстоящих внеочередных выборах участвовать отдельно. Правда, лидер фракции РПА Ваграм Багдасарян, в свою очередь, заявил, что Ширак Торосян просто отстранен из рядов фракции за нарушение партийной дисциплины.

Заявление о выходе из фракции РПА подал и Артур Григорян (зять экс-начальника Полиции Владимира Гаспаряна).

Примечательно, что оба народных избранника, покинув ряды фракции, не намерены сложить мандаты, а остаются независимыми депутатами, что означает — ряды фракции начали редеть. В данный момент фракция РПА, пока сохраняющая большинство в парламенте, обладает 56 мандатами.