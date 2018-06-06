Государство Июнь 06, 2018 | Автор : admin

Программа мероприятий, посвященная вручению третьей премии “Аврора”, начнется 8 июня в Ереване, об этом сообщает пресс-служба “Авроры”.

Планируя программу мероприятий “Авроры” на 2018 год, мы постарались сделать так, чтобы у наших дорогих гостей и представителей международного гуманитарного сообщества было время пообщаться друг с другом и поделиться своими знаниями и опытом со всеми приглашенными. Мы также надеемся открыть им Армению, рассказать об ее историческом наследии и об истоках нашего общего стремления вместе делать мир лучше”, — пояснил Арман Джилавян, генеральный директор Гуманитарной инициативы “Аврора”.

Помимо церемонии вручения премии, в Ереване предусмотрено проведение множества других мероприятий, где будут выступать члены Отборочной комиссии и не только. В пятницу 8 июня Саманта Пауэр, бывший постоянный представитель США в ООН, и Джон Прендергаст, основатель и директор проекта “Хватит!”, расскажут о том, как справляться с непростыми гуманитарными вызовами. Встреча, озаглавленная “Процесс перемен в сложных условиях”, пройдет в Американском университете Армении. В тот же день лорд Ара Дарзи прочитает открытую лекцию в Ереванском государственном медицинском университете.

С 10:30 до 16:00 в субботу в Матенадаране пройдут третьи Диалоги “Аврора” в Ереване. Успешные предприниматели, выдающиеся государственные и гуманитарные деятели встретятся, чтобы обсудить самые острые гуманитарные проблемы современности. На конференции также будут проанализированы результаты Гуманитарного индекса “Аврора” — 2018, ежегодного опроса, посвященного общественному восприятию главных мировых гуманитарных вызовов.

Заключительное мероприятие программы, вручение премии “Авроры”, воздаст должное силе человеческого духа, который не позволяет нам оставаться равнодушными к страданиям других. Премия присуждается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Эта благодарность выражается во всех инициативах “Авроры”, цель которых — поддержать тех, кто защищает общечеловеческие ценности и спасает жизни.

В отличие от предыдущих лет, церемония 2018 года будет разделена на три части, которые составят единую трилогию. Первое мероприятие этой серии пройдет в Центре креативных технологий ТУМО в субботу и начнется в 18:00. Эта часть программы под названием “Чествуя героев” представит публике трех Героев “Авроры” — Чжо Ла Ауна из Мьянмы, Суниту Кришнан из Индии и брата Эктора Томаса Гонсалеса Кастильо из Мексики. Ведущим всех трех частей церемонии, как и ранее, станет Дэвид Игнатиус.

Вторая часть мероприятия пройдет на восходе солнца, примерно в 30 минутах езды от Еревана — это самая близкая к горе Арарат точка на территории Армении. Время и место проведения церемонии вручения премии полны символизма. “Аврора” означает “рассвет” и призвана пробуждать человечность. Имя лауреата премии “Аврора” будет названо на восходе солнца, в присутствии относительно небольшой группы приглашенных гуманитарных деятелей.

10 июня также состоится церемония вписания имени лауреата 2018 года в Летопись “Авроры”. Мероприятие пройдет в Матенадаране, хранилище одного из старейших и богатейших в мире собраний средневековых рукописей. Ежегодно в Летопись “Авроры”, уникальный манускрипт XXI века, рассказывающий о деятельности Гуманитарной инициативы “Аврора”, будут добавляться новые истории героев и лауреата “Авроры”.

Заключительная часть церемониальной трилогии будет озаглавлена “Аврора”-2018. Чествование лауреата 2018 года” пройдет вечером 10 июня в Армянском академическом театре оперы и балета им. А.Спендиарова. Соучредители и гости Гуманитарной инициативы “Аврора” соберутся вместе, чтобы отметить силу человечности и исключительное мужество, проявленное лауреатом премии “Аврора”-2018, который изменил мир к лучшему.

Люди по всему миру смогут следить за программой мероприятий, призванной продемонстрировать преданность “Авроры” концепции благодарности в действии. В основе этого принципа лежит чувство ответственности перед нашей общей человечностью.