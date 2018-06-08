Государство Июнь 08, 2018 | Автор : admin

Естественно, занимаемые посты покидают члены утратившей власть Республиканской партии.

Подал в отставку начальник государственной службы по социальной защите, экс-председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Ованес Саакян.

Прошение об отставке подал и председатель Кассационного суда РА Арман Мкртумян. Он обратился к Высшему судебному совету с просьбой решить вопрос его отставки в его отсутствие. Вопрос отставки Армана Мкртумяна в отечественной прессе и политических кругах муссировался уже несколько лет — в свое время на его отставке настаивали также многочисленные адвокаты.

Подал в отставку и губернатор Армавирской области Ашот Каграманян, распространив заявление о том, что, в связи с изменением политической ситуации в стране, с 6 июня он прекращает исполнение полномочий, проработав в этой должности более 11 лет. “Прошу прощения и за несделанное, за дела, осуществление которых было выше моих сил… Однако надеюсь, что и они с течением времени будут претворены в жизнь. И поверьте, я первым обрадуюсь этому.

Еще раз благодарю коллег за единую команду, сплочение вокруг общих интересов.

Желаю всем жителям области успехов и достижений. Оставайтесь с добром”, — говорится в обращении Ашота Каграманяна.

Подал в отставку и начальник Специальной следственной службы РА Ваграм Шагинян. Он также распространил заявление, в котором, в частности, говорится: “За последние 5 лет своей службы я доказал, что оставался верным своей миссии — борьбе с коррупцией. Рад, что могу с открытым челом заявить, что нигде в других структурах борьба с коррупцией не была столь эффективной, как в Специальной следственной службе”.