Культура Июнь 08, 2018 | Автор : admin

Международный музыкальный 19-й фестиваль “Ереванские перспективы” скоро откроет концертный сезон, а организаторы фестиваля “Ереванские перспективы” уже говорят о 20 сезоне.

Уже создана музыкальная академия, подходит очередь для создания собственного оркестра. Причем в оркестре будут играть лучшие молодые музыканты мира.

Планами и программами, в том числе, к юбилейному — 20 сезону поделилась главный менеджер фестиваля Сона Ованнисян.

11 июня в концертном зале имени Арама Хачатуряна состоится открытие 19 сезона. Приедет национальный симфонический оркестр Эстонии, под руководством дирижера Нееме Яарви. Это будет мероприятие государственного характера, поскольку в этом году Эстония, как и Армения, отмечает 100-летие своего основания.

Следующий концерт сoстоится 16 июня в храме “Звартноц”, где пройдет отложенный концерт ансамбля “Хортус Музикус”. Затем ожидается концерт сопрано Лианы Арутюнян, которая поет на таких сценах, как Ла-Скала, Метрополитен-опера, но до сих пор не выступала в Ереване.

Ожидается выступление Венского хора мальчиков. В сентябре, к 2800 летию Еревана, ожидается приезд Валерия Гергиева и Мариинского театра.