Общественные протесты, проходившие в Арцахе с 1 июня в связи с потасовкой между группой граждан с участием сотрудников СНБ, положили начало новому этапу развития внутриполитической ситуации в стране. Так беспокоившая всех и в Арцахе, и в Армении угроза кризиса, возникшая было в связи с выдвинутыми участниками акций требованиями отставки руководителей силовых ведомств и выражения недоверия обещаниям властей провести тщательное расследование в строгом соответствии с буквой и духом закона и по возможности публично, периодически оповещать общество о его ходе и привлечь всех виновных к ответственности, кажется, миновала.

Демонстранты разошлись лишь после обращения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который призвал граждан набраться терпения и дать властям Арцаха время и возможность в спокойной обстановке выполнить достигнутые с представителями протестующих договоренности. Уже на следующий день в отставку подали госминистр Арцаха Араик Арутюнян, начальник Полиции Камо Агаджанян, директор Службы национальной безопасности страны, генерал-лейтенант Аршавир Карамян и его заместитель Гарик Саркисян.

Араик Арутюнян свою отставку с требованиями участников акции протеста не связывает. В беседе с журналистами он отметил, что в Арцахе наблюдается серьезный прогресс в развитии демократических ценностей, что после “бархатной революции” в Армении в арцахском обществе также назрело стремление к переменам, и власти Арцаха во главе с президентом Бако Саакяном должны учитывать требования населения. Он добавил, что еще в конце мая глава Карабаха приступил к кадровым изменениям. Однако инцидент, произошедший в Степанакерте на бытовой почве, в итоге привел к выдвижению политических требований и ускорению процесса реформ. “Нужны серьезные кадровые изменения, которые запланировал президент республики. И конкретно мы, подавшие сегодня в отставку, помогаем президенту более оперативно осуществить данную программу и достигнутую договоренность”, — сказал он. По его словам, таким образом подавшие в отставку направляют обществу мессидж о необходимости единства и недопустимости раскола в обществе.

А.Арутюнян сообщил, что продолжит руководить крупнейшей, правящей в Арцахе, партией “Свободная Родина” и принимать участие в реформах президента. Он не видит ни повода, ни предпосылок для перехода в оппозицию: “Мы будем поддерживать программу правительства, в разработке которой я сам принимал участие”. Арутюнян отметил, что возглавляемая им партия будет активно участвовать в предстоящих в 2020 году выборах, а также во всех иных политических процессах. Отвечая на вопрос о возможной отставке президента Бако Саакяна, Арутюнян отметил, что Бако Саакян является гарантом Конституции, а частые смены президента он считает бессмысленными. “Я уверен, что мы избрали правильный путь проводимых в Арцахе реформ”, — сказал он.

В тот же день президент Арцаха Бако Саакян подписал ряд указов: Араик Арутюнян освобожден от должности госсминистра. Новым госминистром стал Григорий Мартиросян, ранее возглавлявший министерство финансов. Министром финансов Арцаха назначен Артур Арутюнян.

Аршавира Карамяна на посту директора Службы национальной безопасности сменил полковник Самвел Шахраманян. Полковник Гарик Саркисян освобожден от должности заместителя директора — начальника Главного управления государственной охраны Службы национальной безопасности в связи с переходом на пенсию после многолетней службы.

Генерал-майор Камо Агаджанян освобожден от должности начальника Полиции. На эту должность назначен полковник Игорь Григорян.

Не исключены новые кадровые изменения. Однако дело не в них, а в более глобальных изменениях в общественном сознании, которые так или иначе отразятся на политической жизни страны. Встречавшиеся с президентом Арцаха представители участников акции протеста отметили, что на встрече был затронут вопрос реформ в силовых структурах, и Бако Саакян пообещал им, что инициирует системные реформы, обусловленные не смещением конкретных личностей, а общей политикой и повседневной работой. Кроме того, президент предложил создать общественный совет, в котором также будет задействована группа инициаторов, митингующих для обеспечения неотложных решений вопросов общественной повестки дня. В Национальном Собрании Арцаха создана комиссия по расследованию для всеобъемлющих обсуждений по сложившейся ситуации. Думается, эти обсуждения будут затрагивать не только тему потасовки на бытовой почве, а гораздо более широкий круг проблем, касающихся всех сфер жизнедеятельности Арцаха и арцахцев, — от социально-экономических до вопросов обеспечения безопасности вот уже более 30 лет находящегося под постоянной угрозой очередной азербайджанской агрессии армянского государства. В конце концов столь необходимая, с точки зрения государственной безопасности, внутренняя стабильность не может быть достигнута без обеспечения свободной и достойной жизни граждан этого государства.