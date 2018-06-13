Регион Июнь 13, 2018 | Автор : admin

Президент Республики Арцах Бако Саакян официально объявил о том, что в 2020 году не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в Арцахе. С таким заявлением Саакян выступил в интервью общественным телекомпаниям Арцаха и Армении.

“Как вы знаете, в 2017 году наш народ принял новую Конституцию, предусматривающую переходный период в три года. В это время предполагается привести законодательную базу в соответствие с новой Конституцией. В соответствии с Конституцией, общенациональные президентские выборы пройдут в 2020 году. Я хочу официально заявить, что я не буду баллотироваться на пост президента. Мое участие будет в качестве гражданина Арцаха, который избирает нового президента”, — сказал Бако Саакян.

Говоря о внутриполитической ситуации в Арцахе, где недавно в связи с потасовкой между группой граждан с участием сотрудников СНБ прошли акции протеста, приведшие к череде отставок, он отметил, что по этому инциденту возбуждено уголовное дело, виновные понесут наказание. Вместе с тем президент Арцаха выразил сожаление в связи с попытками политизировать ситуацию, что, по его словам, чревато непредсказуемыми последствиями. Недопустимы шаги, являющиеся угрозой сплоченности, стабильности и безопасности страны, сказал он.