Произведения о человеке и во имя человека. В конце мая на стол читателей легла новая книга — сборник “Не падай духом, армянин…” доктора философских наук, профессора, члена ряда зарубежных академий наук, бывшего депутата НС Арцаха Карена Оганджа (Оганджаняна). Книга, выпущенная издательством “Эдит Принт”, включает стихотворения и рассказы арцахского писателя — плоды его философского восприятия жизни в разные годы. Рассказывая о своей книге, автор отметил, что сочиненные им еще в 1988 году произведения люди переписывали, распространяли и заучивали наизусть, и это его очень воодушевляло.

“В эту книгу вошло все то, что я написал в последние годы. А после выхода книги, в течение 52 дней, написал еще 94 стихотворения, которые, вместе с одним детективным романом, войдут уже в новую книгу”, — сказал Карен Огаджанян. В первый сборник Оганджа вошли работы, посвященные родине, любви, семье, красивой природе Арцаха и другим темам.

Директор издательства “Эдит Принт” Мкртич Карапетян от себя добавил, что даже в процессе подготовки книги к публикации автор продолжал писать стихи и пообещал, что вторая книга будет еще лучше.

Директор Института философии, социологии и права НАН РА Геворг Петросян подчеркнул, что с большим интересом прочитал сборник “Не падай духом, армянин…”

— Меня очень растрогала книга, поскольку, начиная с 1987 года, мы прошли вместе все испытания. Все прожитое Карен пропустил через себя и передал на бумаге.

Отметим, что Карен Оганджанян был одним из активных участников арцахского движения и начал творить именно с этого периода. В 2000 году защитил докторскую диссертацию в Международной академии политических наук и культуры Бельгии (Брюссель). Автор множества статей и книг. Награжден международной премией Межцерковного совета мира, премией Института международных отношений (Бельгия, Брюссель) — за исключительные заслуги перед человечеством. Руководил множеством международных проектов, направленных на мирное урегулирование карабахского конфликта.