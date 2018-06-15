Государство Июнь 15, 2018 | Автор : admin

Последние развития показали, что в Арцахе построено демократическое, состоявшееся государство. Об этом сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

“С юридической точки зрения, даже политическая сила с ограниченной численностью, которая организовала акцию протеста — всего 30 человек, может организовать акции протеста, требовать отставки президента. Все это показало другое важное обстоятельство — что государственность в Арцахе мощная, и со стороны государства нет никакой слабости, и никто не может диктовать ему свою волю. Все должны уважать закон. Все мы должны следовать закону, независимо от занимаемых должностей”, — заявил Давид Бабаян.

Он считает непонятным требование некоторых политических сил об отставке президента.

“Они не дожидаются 2020 года, когда завершатся полномочия президента, и президент Арцаха Бако Саакян в интервью СМИ несколько дней назад заявил, что не намерен баллотироваться в 2020г. на третий срок. Считаю эти требования бредовым мнением, однако, думаю, что у всего этого более глубинные причины, а именно — страх”, — заявил Давид Бабаян. По его словам, у арцахцев до болезненности обострено чувство справедливости. “Если бы президент объявил, что выдвигается кандидатом в президенты, то народ посчитал бы это мишенью и сказал бы, что это несправедливо и является самым сильным ударом по демократии и государственности. Под покровом всего этого они маскируют свои ошибки и недостатки”, — сказал Бабаян.

Он подчеркнул, что другие политические силы должны выйти к народу и представить свои достоинства, поскольку в маленькой стране невозможно, чтобы кто-то был вором и разбойником, но говорил, что он на стороне народа.

“Некоторые политические силы пытаются овладеть рычагами власти, чтобы освободиться от своей слабости, однако народ Арцаха показал, что у него высокий уровень политического самосознания”, — сказал он.