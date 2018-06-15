Новая интерпретация древней армянской легенды “Ахтамар” — вечной истории о невероятной преданности и бескрайней любви, будет воплощена в неожиданном формате. 25 ноября с.г. в Спортивно-культурном комплексе им. К.Демирчяна состоится мировая премьера новой программы ледового шоу Евгения Плющенко KINGS ON ICE, частью которого станет уникальный спектакль-мюзикл на льду “Ахтамар”.

Проект будет реализован при поддержке Министерства спорта и по делам молодежи РА. Как отмечают организаторы мероприятия, армянские зрители увидят новый формат ледового шоу, где традиционный дивертисмент объединен с мультимедийным спектаклем на льду.

В первом отделении уникального спектакля зрители насладятся сольными номерами выдающихся спортсменов — Олимпийских чемпионов и победителей многочисленных мировых первенств, звезд ледовых арен. Критериями при отборе участников для Евгения Плющенко, главного вдохновителя шоу, стали не только высокий технический уровень, но и неоспоримый артистизм спортсменов. Хэдлайнерами ледового шоу станут Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая.

Синтез классического катания Олимпийских чемпионов и оригинальные номера фигуристов обещают неповторимую гамму впечатлений как для поклонников традиционной школы фигурного катания, так и любителей новаторских решений и уникальных впечатлений.

Второе отделение станет особым подарком всей армянской публике. Впервые в истории в огромном пространстве спортивно-концертного зала оживет старинная легенда “Ахтамар”. Знаменитые фигуристы перевоплотятся в образы героев национальной легенды, культурного наследия армянского народа.

Специально написанную к спектаклю музыку исполнят лучшие музыканты Армении. Огромный видеоэкран, высокотехнологичные спецэффекты, вода и огонь станут потрясающими воображение декорациями, в которых развернется драматичная, но полная света история любви.

Чтобы воплотить эту грандиозную идею в жизнь и показать людям во всем мире красоту армянской земли, богатство культуры и величие души армянского народа, над проектом работают более 200 человек интернациональной команды специалистов. Официальный партнер проекта и продюсер, промоутор, режиссер постановщик KINGS ON ICE — вице-президент Федерации фигурного катания Армении Ари Закарян (постановщик Церемонии закрытия соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Сочи, менеджер Евгения Плющенко и Аделины Сотниковой).

Продюсер спектакля на льду “Ахтамар — легенда о любви” — Зара Мхеян, хореограф-постановщик — Никита Михайлов, композитор — Алексей Галинский. Идея спектакля на льду принадлежит Эмилю Карату, сценарий — Давида Бабаяна.