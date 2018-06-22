Для Армении, позиционирующей себя в качестве музея под открытым (и не только) небом, подготовка соответствующих специалистов имеет важное значение. Этот вопрос актуален в свете как государственной политики, рассматривающей туризм как один из приоритетов развития экономики Армении, так и изменения музейной деятельности в услових стремительного развития новейших технологий, их применения в культуре современных музеев. В недавно открытом в Лорийской области центре “СМАРТ” Фонда “Дети Армении” (COAF) 13-15 июня прошел трехдневный тренинг по теме “Музей-община: от посещения — к участию”. По инициативе армянских выпускников Международной программы переподготовки Британского музея Марине Мкртчян, Айка Мкртчяна, Давида Погосяна и Астхик Марабян в занятия, посвященные обмену опытом, были вовлечены специалисты в области образования Армении, преимущественно региональных музеев.

Тренинг “Музей-община: от посещения — к участию” — уже вторая по счету инициатива армянской группы Международной программы переподготовки Британского музея, реализуемая в Армении. Ее цель — сделать лучший международный опыт доступным для местных музеев. Тренинг был организован при финансировании армянского офиса организации DVV International (Института международного сотрудничества Союза высших народных школ Германии), при поддержке Манчестерской художественной галереи, Ассоциации работников и друзей музеев ИКОМ, Фонда “Дети Армении”, в рамках годовой программы Центра музейного образования. Последний был создан согласно меморандуму о создании на территории Дома-музея Арама Хачатуряна центра развития музейных образовательных программ, подписанному 2 октября 2014 года между армянским офисом организации DVV International, Ассоциацией работников и друзей музеев ИКОМ и Домом-музеем Арама Хачатуряна. Среди задач Центра — внедрение в музеях образовательных программ и содействие развитию альтернативного образования, проведение занятий, тренингов, семинаров и научных конференций, способствующих развитию навыков музейных работников при реализации образовательных программ. Помимо этого, центр предоставляет профессиональные консультации и разрабатывает методические пособия, посвященные различным вопросам и проблемам музейной сферы, а также способствует приобретению лучших образовательных программ и методов зарубежных музеев (в частности, европейских) и их внедрению в местных музеях.

Для координации тематических и практических работ программы в Армению прибыл эксперт Международной программы переподготовки Британского музея, ответственный отдела образования и внедрения Манчестерской художественной галереи (Великобритания) Ронан Бриндли.

“Современные музеи вступили в новый этап развития, который сопровождается комплексными процессами, связанными с преодолением финансовых проблем, сохранением и пополнением коллекций и расширением публичной аудитории. Они часто вступают в неясные противоречия с международной и местной политикой, распределением ресурсов и устойчивым экономическим развитием”, — отметил Ронан Бриндли.

По мнению эксперта, культурные организации и музеи, в частности, играют важную роль в процессе формирования нового международного политического и социального порядка. Используют свои коллекции во благо формирования общественного мнения и дискуссий, объединяя общество во вдохновляющей и заслуживающей доверия среде, они, одновременно ссылаясь на прошлое, освещают настоящее и озаряют будущее. Музейное образование находится на переднем крае таких мероприятий.

В свою очередь армянская выпускница Международной программы переподготовки Британского музея Марине Мкртчян, представляя тренинг, сообщила, что он включал обмен опытом и интерактивные практические занятия.

“Посредством этих уроков мы ставили задачу, так сказать, “переобсуждения” всех этапов развития музейного образования: от дидактических методов до моделей новых возможностей участия, открытий и вовлечения. При этом мы изучали важность перехода от пассивного статуса индивида и сообщества к статусу активного публичного актора. В то же время мы рассматриваем эти модели, с точки зрения их осмысленности для всех возрастных групп — детей, школьников, молодежи, студентов, семей и пожилых людей”, — подчеркнула Марине Мкртчян.