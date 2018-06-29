Регион Июнь 29, 2018 | Автор : admin

Между МЧС Армении и Казахстанским центром снижения рисков чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий подписан Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Документ подписали директор Спасательной службы МЧС Армении полковник Артак Наапетян и директор Казахстанского центра Валерий Петров.

Цель Меморандума — установить региональное сотрудничество в сфере сокращения рисков стихийных бедствий, повышения защиты населения. Запланированы совместные учения, обмен опытом, научно-исследовательские работы и, в случае необходимости, непосредственная помощь спасателей.