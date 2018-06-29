Государство Июнь 29, 2018 | Автор : admin

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 28 июня, в ходе обсуждения решения об отсрочке отпуска лекарств по рецептам до 1 июля 2019 года, призвал за это время организовать активный диалог с обществом посредством СМИ, а также опробовать новую модель, чтобы понять, какие она вызывает проблемы еще до вступления правила в силу, а не после. Об этом он сказал на вчерашнем заседании правительства Армении.

Мой призыв, чтобы за этот период с общественностью состоялся диалог посредством СМИ и др., и чтобы была опробована модель. То есть попытаться повести человека этим путем и посмотреть, с какими проблемами он столкнется, чтобы мы поняли, с какими проблемами сталкивается человек не после вступления решения в силу, а до, и заранее решили их”, — сказал он.

Премьер отметил, что постоянные отсрочки могут стать просто бессмысленными, если за это время с обществом не ведется диалог. И есть опасность, что после принятия решения об отсрочке все об этом забудут, займутся своими делами и вспомнят об этом только за день до вступления решения в силу, и все снова повторится.

Никол Пашинян добавил, что смысл отсрочки в том, чтобы, во-первых, мы сами осознали проблему во всей глубине, а, во-вторых, представили ее людям и подготовили людей к изменениям. По мнению премьера, эти изменения по большей части логичны, и проблема лишь в том, что есть инструмент, но люди не знают, как его использовать. Он призвал использовать этот год для разъяснительной работы, чтобы убедить людей, что данный механизм будет использован им во благо, а не во вред. И предложил договориться, что больше этот вопрос откладываться не будет.

В ответ на это министр здравоохранения Арсен Торосян заверил, что дополненный вариант решения будет представлен правительству значительно раньше, чем через год. Он пояснил, что необходимость в отсрочке возникла лишь потому, что правило внедрялось слишком быстро, и люди не успели понять, почему это для них полезно.

Омбудсмен Армении Арман Татоян предложил помощь своего офиса Минздраву в данном вопросе.

По итогам голосования правительство утвердило отсрочку до 1 июля 2018 года отпуска лекарств по рецептам, за исключением тех лекарств, которые уже сейчас отпускаются по рецептам. К ним относятся психотропные лекарства, препараты, содержащие наркотические вещества и противоинфекционные лекарства.

Говоря о необходимости продолжать отпускать по рецепту антибиотики, министр Арсен Торосян отметил, что это необходимо в свете растущих рисков необоснованного использования антибиотиков, что приводит к росту резистентности к антибиотикам, а также к увеличению финансового бремени на семьи и на всю систему здравоохранения.

“Я хочу специально отметить, что мы усилим контроль за отпуском лекарств по рецептам, поскольку мы продолжаем получать жалобы о том, что аптеки продолжают продавать антибиотики без рецептов”, — сказал он.