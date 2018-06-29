Государство Июнь 29, 2018 | Автор : admin

Цель мероприятия, прошедшего 26 июня — создание и эффективное применение высокотехнологичных решений в оборонной сфере, а также использование способностей призывников в ходе несения обязательной срочной воинской службы. В конкурсе приняли участие программисты-призывники, интересующиеся кибербезопасностью и сферой сетевой администрации.

Профессиональная опытная комиссия, посредством интервью и заданий, отбирала самых лучших ребят, которые свою обязательную двухлетнюю срочную службу в армии будут совмещать с профессиональной деятельностью и получат возможность еще более эффективно использовать свои способности — станут заниматься внедрением высокотехнологичных решений и способствовать их эффективному применению в системе обороны.

На первом этапе конкурса присутствовал министр обороны Армении Давид Тоноян. Руководитель оборонного ведомства побеседовал со специалистами сферы, поинтересовался их наблюдениями и возможностями призывников, а также тем, как их можно применить в вооруженных силах.