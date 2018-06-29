Азербайджан продолжает нагнетать обстановку как на границах с Арцахом и Арменией, так и вокруг процесса мирного урегулирования азербайджано-арцахского конфликта. Не удовлетворяясь обычными обстрелами позиций ВС армянских сторон и приграничных районов и передвижения вооружения и военной техники, азербайджанская сторона 17 июня предприняла попытку диверсионного проникновения на территорию Арцаха. Вовремя заметив продвижение азербайджанских спецназовцев, передовые подразделения Армии обороны Арцаха отбросили их на исходные позиции.

Официальный Баку разразился новыми угрозами в адрес армянских государств, использовав как повод масштабный военный парад, посвященный фейковому 100-летию ВС Азербайджана. Суть милитаристского выступления президента АР Ильхама Алиева лучше всего передают заголовки подконтрольных ему СМИ: “Все бросим на Армению: “Смерч”, “Гасырга”, американские вертолеты и оружие возмездия!” На этом параде устрашения с участием 4 тысяч военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы госбезопасности, Госпогранслужбы и Спецслужбы госохраны, а также парадного состава ВС Турции в основном были представлены:

— российские танки Т-90С, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, САУ “Вена” и “Мста-С”, тяжелые РСЗО “Смерч”, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А “Солнцепек”, артиллерия, модернизированные танки Т-72 и пр.;

— израильское вооружение, включая беспилотники Hermes-900, Hermes-450 и Heron, самоходные 120-мм минометы Cardom, зенитные ракетные комплексы Barak-8, РСЗО Lynx и оперативно-тактические ракетные комплексы Lora;

— авиационная крылатая ракета турецкого производства SOM-1B;

— американские многоцелевые вертолеты Bell 412.

Всего было продемонстрировано более 240 единиц сухопутной техники и около 70 летательных аппаратов. В параде приняла участие турецкая пилотажная группа, состоящая из двух истребителей F-16 и восьми F-5.

И вся эта армада протопала, пролетела и проехала по дорожной разметке на площади, выполненной в цветах флага Армении. Намек, думаю, более чем понятен.

Другой намек — участие в параде около ста военных представителей из Турции, Пакистана, Беларуси, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Ирана, Израиля, Казахстана, Узбекистана, России, Саудовской Аравии и Украины. Тут уж понятно, на кого намекал в своей воинственной речи Алиев, говоря о важности “фактора силы” и возможностях его наращивания при помощи “дружественных стран”, в число которых входят не только Турция и Пакистан, но и союзники Армении по ОДКБ и ЕАЭС — Россия, Белоруссия, Казахстан.

Алиев, судя по его речам и действиям, явно торопится использовать внутриполитическую ситуацию в Армении, полагая, что то обстоятельство, что армянские власти по большей части заняты решением важных внутренних проблем, ослабит их бдительность на арцахском направлении. Хотя и премьер-министр РА Никол Пашинян, и представители ушедшей в оппозицию Республиканской партии не раз предупреждали, что Баку может даже не пытаться мутить воду в Армении в вопросе Арцаха. “Действия Армении показывают, что наша приоритетная задача номер один — решение нагорно-карабахской проблемы мирным путем. …Хочу подчеркнуть: не надейтесь на наши внутриполитические противоречия. Мы поддерживаем наши власти во всех вопросах национального единства, безопасности, идентичности, достоинства, демократии и верховенства закона”, — заявила в Парламентской Ассамблее Совета Европы вице-спикер Национального Собрания Армении, глава делегации НС РА в ПАСЕ Арпине Ованнисян, обращаясь к делегации Азербайджана, потребовав от нее объяснить евродепутатам, готовится ли Азербайджан к войне, вновь стягивая в эти дни к границе оружие и боеприпасы.

Что Азербайджан готовится к войне, понимают все — и дипломаты, и эксперты. Последние открыто об этом говорят, задаваясь лишь вопросом, когда и где Баку на это решится, отмечая, правда, при этом, что Алиев еще не достиг необходимого для военного успеха превосходства над Арцахом и Арменией. Поэтому на данном этапе своим поведением пытается трепать нервы всем не заинтересованным в новой войне сторонам — армянским и международным.

Пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, отметив, что запугать Степанакерт игрой мускулами Алиеву не удастся, констатировал: его милитаристские заявления — удар по сопредседателям Минской группы ОБСЕ и грубое нарушение всех договоренностей по Арцаху, начиная с 1994 года.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян указал на то, что риторика Алиева становится все более агрессивной и воинственной. Охарактеризовав заявления Алиева о готовности применить силу в вопросе Арцаха, о “возвращении азербайджанцев в исторически им принадлежащий Иреван”, о якобы “освобождении 11 га территорий” в Нахиджеване как иррациональные и абсурдные, Мнацаканян отметил на своей странице в Twitter, что “урегулирование карабахского конфликта может быть достигнуто исключительно посредством мирных переговоров в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ”, и указал на несогласованность в Азербайджане между языками “внутреннего потребления” и переговоров. “За столом переговоров нужна более ответственная и разумная сторона”, — подчеркнул глава МИД Армении.

Посетивший недавно Баку спикер Госдумы России Вячеслав Володин высказал несколько двусмысленную фразу о том, что “Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию по Нагорному Карабаху”, по сути, призвал Алиева к конструктивизму, о чем свидетельствует другая часть его заявления: “Вопросы Нагорного Карабаха не могут нас не беспокоить. Вы знаете, что Россия выступает за мирное урегулирование этого конфликта… Все, кто выступает за обострение отношений, все те, кто не слышит слов и желание народа жить в мире, конечно, идут по пути напряженности. Мы должны делать все, чтобы предотвратить этот путь”.

Но Васька, как говорится, слушает, да ест. Так что, предотвращать и “вразумлять” Алиева приходится Армянской армии. Министр обороны, командующий Армией обороны Арцаха Левон Мнацаканян в интервью изданию Hetq.am отметил, что ВС Арцаха постоянно следят за шагами, предпринимаемыми ВС Азербайджана. “Вопрос следует рассматривать в другой плоскости, поскольку сейчас мы имеем дело с противником, обладающим современными военно-техническими возможностями. А это означает, что сейчас, в отличие от вчерашнего дня, для того, чтобы предугадать намерение противника об инициировании нападения, мы в своем распоряжении будем иметь часы, а не дни.

Принимая во внимание данное обстоятельство, сегодня мы проводим наши подготовительные и превентивные действия с учетом именно этого фактора внезапности. Уверен, что и в этих новых оперативно-тактических условиях наша армия будет на высоте и с честью выполнит поставленную задачу”, — сказал Мнацаканян. А если противник произведет хоть один выстрел по мирным населенным пунктам, “то это для них будет иметь очень печальные последствия, мы неоднократно предупреждали об этом”, — подчеркнул министр обороны Арцаха.