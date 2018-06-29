Регион Июнь 29, 2018 | Автор : admin

На пленарном заседании ПА Евронест в соотношении голосов 41 — “за”, 5 — “против”, 5 — “воздержавшихся” принята экстренная резолюция, инициированная председателем Постоянной комиссии НС по внешним связям, руководителем армянской делегации в ПА Евронест Арменом Ашотяном и представленная комиссией, сообщает управление по информации и связям с общественностью НС РА.

Документ касается ратификации национальными парламентами государств-членов ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС.

Экстренная резолюция, руководствуясь ратификацией в 2018 г. Национальным Собранием РА Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, как еще одним подтверждением обязательства Армении развивать стратегические и амбициозные отношения с ЕС, призывает национальные парламенты государств-членов ЕС ускорить ратификацию Соглашения.

Резолюция подчеркивает важность ратификации Соглашения РА-ЕС до выборов Европарламента 2019 года.

Выступая же на самом заседании, глава армянской делегации в ПА Евронест Армен Ашотян подчеркнул важность мира и стабильности на Южном Кавказе, отметив, что для каждого должен быть приемлем принцип, что ни один конфликт в регионе Южного Кавказа не может иметь военного решения. “Урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно основываться исключительно на принципах самоопределения, территориальной целостности и неприменения силы или угрозы силой”, — сказал, в частности, Армен Ашотян, выразив надежду, что регион Восточного партнерства когда-нибудь станет колыбелью мира и сотрудничества.

Он коснулся также недавних политических событий в Армении, всестороннего партнерства и важности ратификации соглашения Армения-ЕС.

В своем выступлении Ашотян подчеркнул, что новое правительство является результатом законного выбора парламента, что служит очень важной конституционной основой, с точки зрения дальнейшего демократического развития Армении, акцентировав важность искоренения нетерпимости, продвижения политического плюрализма, обеспечения свободы печати, соблюдения права на свободное выражение мнения, исключения судебных преследований по политическим мотивам.