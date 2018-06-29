О том, что в Ереване появится Региональный центр по управлению, сохранению и укреплению историко-культурного наследия, стало известно еще два года назад. Этот проект был инициирован в рамках армяно-итальянского сотрудничества и реализуется на уровне министерств иностранных дел Армении и Италии. Отметим, что программа создания нового регионального центра восстановления памятников является продолжением программы “Сохранение культурного наследия в Армении”, реализованной в 2011-2014гг. при софинансировании Министерства иностранных дел Италии и Миланского политехнического университета.

Напомним, что в 2015 году программа “Сохранение культурного наследия в Армении” удостоилась премии организации “Европа Ностра” в номинации “Образование, переподготовка и популяризация”. Предложение о создании “Регионального центра восстановления памятников” поступило от Министерства культуры РА в мае 2016 года и получило одобрение правительства Италии и Агентства по развитию сотрудничества Министерства иностранных дел Италии. Опыт итальянских специалистов в сфере сохранения культурного наследия очень важен для нашей республики и является одним из основных компонентов культурного сотрудничества двух стран.

В свою очередь, итальянские эксперты считают, что, по сравнению с соседними странами, в Армении политика сохранения культурных памятников более близка итальянской, что, наряду с богатством культурного наследия Армении, и стало фундаментом для создания в нашей стране регионального центра.

Министр культуры РА Лилит Макунц 20 июня провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Итальянской Республики в РА Винченцо Дель Монако и делегацией представителей Министерства иностранных дел Италии и Болонского университета.

Ключевой темой встречи стали вопросы, связанные с Региональным центром по управлению, сохранению и укреплению историко-культурного наследия.

“Армению 30 июля посетит президент Италии. Считаю, что визит президентов Армении и Италии в Региональный центр по управлению, сохранению и укреплению историко-культурного наследия станет интересным шагом, символизирующим крепкие культурные связи и эффективность армяно-итальянского сотрудничества”, — сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики в РА Винченцо Дель Монако.

“У меня для всех вас есть хорошая новость: за короткий срок нам удалось найти, наверное, самое лучшее место для функционирования центра. Оно находится в сердце Еревана — на площади Республики”, — проинформировала итальянских гостей министр культуры РА Лилит Макунц. Заместитель министра культуры Тигран Галстян добавил, что территория, предусмотренная для регионального центра, находится в Музее истории Армении.

“Времени мало, мы должны успеть. Создание такого центра в Армении может сыграть огромную роль для всего региона. В реальности некоторые страны хотят продублировать эту программу”, — сказала представитель Министерства иностранных дел Италии, координатор программы Рита Гонелли.

Для ознакомления с упомянутой территорией, сразу после встречи итальянские гости отправились в Музей истории Армении. Напомним, что совместное заявление о создании Регионального центра по управлению, сохранению и укреплению историко-культурного наследия в ноябре 2016 года подписали министры иностранных дел Армении и Италии, в ходе визита в Армению министра иностранных дел Италии Паоло Джентилони. Основное финансирование программы осуществляет итальянская сторона. Новый центр будет заниматься вопросами менеджмента культурного наследия, а также даст возможность специалистам сферы и студентам ряда образовательных заведений (археологам, реставраторам, архитекторам) повысить свою профессиональную квалификацию посредством прохождения соответствующих курсов переподготовки у итальянских специалистов.