В Армении, первой в мире на государственном уровне принявшей христианство, некоторые так называемые активисты движения “Новая Армения — новый Патриарх” на днях перекрыли дорогу в Гндеванк Вайоцдзорской области, откуда после паломничества в монастырь Гндеванк возвращался Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех армян Гарегин II.

Дорогу перекрыли автомобилями и камнями, в адрес духовного лидера Армянской Апостольской церкви звучали угрозы.

“Духовному лидеру Армянской Апостольской церкви грозит опасность”, — написал в субботу в фейсбуке руководитель пресс-канцелярии Первопрестольного Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян. Позже стало известно, что на помощь патриарху пришла полиция, и он уехал на другом автомобиле.

Напомним, что активисты движения “Новая Армения — новый патриарх” уже несколько недель требуют, чтобы Католикос всех армян Гарегин II отрекся от сана. Несколько дней назад они ворвались в здание канцелярии Св. Эчмиадзина, превратили его в пункт общепита, дневали и ночевали там. 10 июля полиция освободила канцелярию Первопрестола: поскольку протестующие не желали покидать уже обжитое место, сотрудники полиции буквально вынесли их, держа за руки и за ноги. Позже начальник полиции сказал, что больше ничего полиция предпринимать не собирается.

Напомним также, что 10 июля Верховный духовный совет ААЦ по призыву Гарегина II установил недельный срок участникам акции для прекращения антиканонической деятельности и возвращения путем раскаяния и покаяния в заботливое лоно Святого Эчмиадзина.

По некоторым данным, зачинщики движения “Новая Армения — новый патриарх” являются представителями некоей секты, в последние годы весьма активно работающей в Армении, конечно, против Армянской Апостольской церкви. Опять же, по некоторым данным, численность населения Армении, состоящего в различных сектах, составляет порядка 350 тысяч человек…

Впрочем, среди захвативших канцелярию ААЦ и перекрывших дорогу есть и действующие служители Армянской Апостольской церкви. Они что-то молчали, когда в 2016 году глава Римской Католической церкви Папа Римский Франциск совершил паломничество в первую христианскую страну…

Ныне же в связи с препятствованием свободе передвижения католикоса Гарегина II во время инцидента в Вайоц Дзоре приказом начальника полиции Армении Валерия Осипяна ведется служебное расследование.

Коснулся происшедшего и премьер-министр РА Никол Пашинян. В ходе фейсбуковской пресс-конференции он заявил, что сложившуюся вокруг Армянской церкви ситуацию считает сугубо внутрицерковным вопросом и пока не видит необходимости вмешательства правительства. При этом отметил, что полиции поручено весьма тщательно изучить последний инцидент, связанный с Верховным Патриархом в Вайоцдзорской области. “Если протестующие в своих действиях пересекли какую-либо грань — реакция на это должна быть четкой. Что же касается роли правительства в сложившейся ситуации — убежден, что правительство не должно вмешиваться во внутрицерковные вопросы. Этот я считаю внутрицерковным вопросом”, — сказал премьер-министр.

Заметим, что акции протеста в рамках инициативы “Новая Армения — новый патриарх” начались после смены светской власти в стране.