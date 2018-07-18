Государство Июль 18, 2018 | Автор : admin

Представители фракций пришли к соглашению о том, что обсудят и предложат свой единый вариант модели ИК, в качестве альтернативы изменениям ИК, предложенным правительством.

Секретарь комиссии при премьер-министре по вопросам разработки ИК Даниэл Иоаннесян сказал, что по программе правительства Армении четко зафиксирован отказ от рейтинговой системы выборов, что стало поводом для дискуссии среди участников обсуждения.

Зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян захотела уточнить, что они понимают под определением “рейтинговый”.

Секретарь комиссии при премьер-министре по вопросам разработки ИК Даниэл Иоаннесян сказал, что его персональный комментарий неважен, это записано в программе правительства Армении.

Руководитель фракции АРФД Рустамян заметил, что если трактовать определение “рейтинговый” широко, то под него подпадает и пропорциональная система выборов. По его словам, предпочитаема система закрытых списков, когда избиратель не влияет ба распределение мандатов.

Наира Зограбян из фракции блока “Царукян” сказала, что они выразят свое отношение к модели, предложенной правительством.

В результате было решено, что в качестве альтернативы изменениям ИК, предложенным правительством, политические силы предложат свой единый вариант. Как сообщалось ранее, в Национальном Собрании Армении 17 июля проходит очередное заседание рабочей группы по вопросу внесения поправок в Избирательный кодекс республики. В состав рабочей группы входят 4 парламентские силы, по 3 представителя от каждой.