Регион Июль 20, 2018 | Автор : admin

Целью программы “Повышение сопротивления сирийских армянам и местных жителей” является улучшение социально-экономической стабильности сирийских армян и местных жителей, а также укрепление институционального потенциала экономического роста Армении.

Министр диаспоры Мхитар Айрапетян заявил, что проблемы сирийских беженцев, прибывших в Армению, и, в особенности, сирийских армян находятся в центре внимания как его ведомства, так и многих иных государственных структур, и эффективная реализация программы позволит решить часть накопившихся проблем. “Я убежден, что ситуация, сложившаяся в стране в результате “бархатной революции”, позволит нынешнему правительству более эффективно реагировать на самые важные вопросы и, постоянно сотрудничая с различными структурами, решать все проблемы, в том числе, и проблемы сирийских армян”, — заявил Мхитарян.

Глава делегации ЕС в Армении Свитальский заявил о том, что в Европейском Союзе понимают, что выделяют средства на очень важную и серьезную цель. “Надеюсь, что программа приведет к достижению серьезных результатов в деле интеграции сирийских армян в армянское общество. Программа направлена на повышение занятости и информированности сирийских армян, на решение их проблем со здоровьем и многое другое”, — заявил Свитальский.

Программа продлится 3 года — с июля 2018 по июль 2021 года. Планируется, что благодаря программе 9000 сирийских армян получат информацию о существующих программах, будут улучшены социальные условия 1100 сирийских и местных армян, 720 гражданам программа позволит решить жилищные вопросы, 200 бизнесменов получат помощь для развития своих проектов при помощи лекций и создания планов, 360 учителей пройдут тренинги по оказанию первой психологической помощи.