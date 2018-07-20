На днях парламентские политические силы провели очередное заседание, но так и не пришли к окончательному консенсусу. Не смогли даже решить, будет ли представлен правительству единый согласованный вариант документа, или каждая предложит свой.

Представитель Республиканской партии, экс-министр юстиции Давид Арутюнян представил четыре модели, отметив в то же время их недостатки.

Первая — проведение выборов с закрытыми партийными списками, недостаток которой состоит в том, что очередность кандидатов в нем решает не народ, а партия. Кроме того это приводит к суперцентрализации политики в столице, причем эту проблему не решает и проведение выборов с открытыми партийными списками, ибо при подсчете итогов необходимо заполнять документы с тысячами имен.

Сама же РПА для решения проблемы равного представительства областей в НС предлагает разделить территорию Армении на три округа — Север, Юг и Ереван — и составлять территориальные списки по этому принципу. В этом случае избиратель отдает свой голос за партийный список, не имея возможности выделить в нем кого-либо.

Четвертая модель — проведение выборов с двумя бюллетенями, в одном из которых будут названия участвующих в выборах партий, а в другом — территориальные партийные списки, что смутно напоминает рейтинговую систему. В этом случае голоса, полученные политической силой, предполагается распределять следующим образом: часть мандатов отдается пропорциональному списку, другая — территориальному. По словам Давида Арутюняна, это комбинированная модель, позволяющая избежать изъянов действующей модели. Проще говоря, голоса, отданные за конкретного кандидата, не означают, что голоса эти автоматически получила партия. Человек может отдать свой голос за кандидата, представляющего одну партию, но в бюллетене с названиями партий выбрать совершенно другую.

Согласитесь, модель достаточно сложная и пока не вполне понятная.

Армянская революционная партия “Дашнакцутюн” выступает за проведение выборов с открытыми списками, считая эту модель самой лучшей. Рассматривая в качестве основной проблемы распределение полученных партией мандатов, данная политическая сила считает преимуществом предлагаемой ею модели роль народа — именно он распределяет мандаты, естественно, посредством полученных квот.

Лидер фракции АРФД Армен Рустамян убежден, что эта модель не позволит возникновения в партиях застоя, сделает так, чтобы партийная элита также не переживала застоя, а самое главное — не позволит, чтобы та же элита решала, кто получит мандат, а кто нет.

Конечно, пока непонятно, действительно ли представитель этой традиционной, имеющей почти вековую историю партии убежден, что реформирование Избирательного кодекса в Армении искоренит застой политической элиты, или это сугубо риторическое, либо — почему бы нет, — политическое заявление. Но то, что политическая элита у нас переживает застой — факт. Весьма вероятно, что именно это и является первопричиной того, что многопартийная система в Армении так пока и не состоялась.

Мнение блока “Елк”, естественно, созвучно точке зрения правительства. Правительство же предлагает полностью искоренить рейтинговую систему, идти на выборы с закрытыми пропорциональными (партийными) списками — то есть в бюллетенях будут только названия участвующих в выборах партий, а именной состав списков, предполагается, не должен особо интересовать избирателей — достаточно, что общественности известны имена лидеров. Заметим, именно именами этих самых лидеров были и будут обусловлены симпатии или антипатии электората в отношении той или иной политической силы.

Понятно, что проведением выборов по закрытым партийным спискам предпринимается попытка избежать персонифицированных выборов — минимизировать роль личности, обеспечивая рейтинг партий. Однако в данный момент это трудно и неосуществимо, поскольку отношение избирателей к лидерам играет на выборах огромную роль. Скажем, партия “Гражданский договор” в восприятии электората идентифицируется с личностью премьер-министра Никола Пашиняна, Республиканская партия — третьего президента Сержа Саргсяна, Армянский национальный конгресс — первого президента Левона Тер-Петросяна, “Оринац еркир” — Артура Багдасаряна, “Наследие” — Раффи Ованнисяна, блока “Царукян” — предпринимателя Гагика Царукягна и т.д.

Оставив в стороне классический вопрос, хорошо это или плохо, отметим, что это, наверное, единственная оптимальная форма из предлагаемых в данный период, а участвующие в выборах партии в агитационный период должны суметь наилучшим образом представить не только программы, но и включенный в список партийный актив.

В ходе обсуждений секретарь комиссии по реформированию ИК при премьер-министре Даниел Ионесян заявил также, что комиссия предлагает вообще отказаться от использования ручек при голосования — предпочтительный для него список избиратель без каких либо пометок кладет в конверт, тем самым совершая свой выбор. При этом неясно: списки-бюллетени пачками будут сложены в кабинке для голосования, чтобы избиратель мог взять и выполнить свой гражданский долг? Как избиратель, я предположила, что будет именно так. Ведь в противном случае, если их будут выдавать члены комиссии — по одному каждому избирателю с предпочтительной для него партией (ведь без использования ручек невозможно указать свой выбор, если в бюллетене будут названия нескольких партий), — говорить о тайне голосования не приходится вообще. А это — грубейшее нарушение избирательного процесса.

Если же бюллетени будут пачками сложены в кабинках (с целью сохранения тайны голосования) — не возникает ли опасения, что в Армении вновь закрутится традиционная “избирательная карусель”, либо же бюллетени партий-соперников могут преднамеренно быть удалены из кабинок теми же избирателями. Все это вопросы, возникающие у нас — граждан-избирателей РА.

Преднамеренно не вдаемся в подробности дебатов по реформированию Избирательного кодекса, дабы не создавать путаницу в мыслях интересующейся вопросом общественности. Идей много — от конструктивных до совершенно абсурдных, народные избранники пока не смогли сформировать окончательную модель для представления правительству. Есть необходимость вновь собраться и обсудить. Есть крайняя необходимость искать и находить компромиссы. Пока неизвестно также, комиссия при премьер-министре предложит только устранить рейтинговую систему выборов и ручки, или будут и другие кардинальные перемены.

Напомним, что секретарь этой комиссии Даниел Ионесян уже несколько раз заявлял, что 20 июля окончательный вариант реформирования ИК будет представлен в НС. Сегодня — 20 июля.