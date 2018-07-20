Государство Июль 20, 2018 | Автор : admin

Военнослужащие 102-й военной базы ВС РФ, дислоцированной в Гюмри, провели 17 июля военную операцию возле административного района села Паник Артикского региона. По поводу произошедшего в Панике командование военной базы начнет военное расследование.

Следует отметить, что 18 июля губернатор принял заместителя командующего военной базой Алексея Полюховича. “Во время встречи они сказали, что была форс-мажорная ситуация. От командования не было приказа. Они заверили, что в следующий раз такого не повторится и попросили прощения перед жителями за произошедшее, отметив, что это первый подобный случай, заверяя, что виновные ответят”, — сказал губернатор Ширака, подчеркнув, что армяно-российское межправительственное соглашение также предусматривает, что в случае таких мероприятий и учений необходимо заранее информировать губернатора провинции и местных жителей.

По завершении встречи заместитель командующего военной базы, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что он передал губернатору извинения командующего 102-й базой за происшедшее. “В данный момент я не могу ответить подробнее, поскольку проводится служебное расследование, результаты которого будут непременно сообщены”, — отметил заместитель командующего.

Учения вблизи села Паник сопровождались стрельбой и взрывами. Территория общины никогда ранее не служила полигоном для проведения учений, о проведении учений руководство военной базы официально не сообщало.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Арцрун Ованнисян, “военные учения проводились с холостыми боеприпасами, а не боевыми”.

Инцидент в районе села Паник стал поводом для встречи министра обороны Давида Тонояна с временным поверенным в делах России Андреем Ивановым, военным и военно-воздушным атташе при посольстве РФ генерал-майором Евгением Булавинцевым и командующим 102-й российской военной базой в Гюмри полковником Владимиром Елкановым. Командующий российской базой сообщил, что учения были включены в программу боеготовности базы в 2018 году, которая была согласована с армянской стороной, и об этом были уведомлены власти Армении. Тем не менее, принимая во внимание тот факт, что они не рассмотрели возможные неудобства для местных жителей, российская сторона официально извинилась и заверила, что она будет последовательной в уведомлении и планировании событий за пределами российской базы.

Министр обороны Армении призвал к более тесному и более детальному сотрудничеству как с министерством, так и с местными властями в этих вопросах и уделить больше внимания укреплению дружественных отношений с гражданским населением.

Как недопустимую провокацию, направленную против армяно-российских дружественных отношений и властей Армении, расценил происшедшее в Панике премьер-министр Никол Пашинян. “Хочу четко зафиксировать, что это недопустимый инцидент, считаю его провокацией, направленной против армяно-российских дружественных отношений и властей Армении. Виновных надо найти и наказать. Есть и проблема в том, чтобы понять — в рамках каких процедур должен обсуждать этот инцидент. В любом случае, я знаю, что полиция готовит материалы, и надеюсь, что дальнейший ход будет эффективным”, — сказал он.